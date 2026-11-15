Polri Bongkar Sindikat Eksploitasi Seksual di Kafe Jakarta Utara

Polisi Metro Jakarta Utara menangkap perempuan pengelola kafe yang diduga mempekerjakan tiga anak perempuan sebagai PSK di Kampung Rawa Malang.

Polisi Polres Metro Jakarta Utara berhasil membongkar jaringan perdagangan anak perempuan yang beroperasi di Kampung Rawa Malang, Kelurahan Cilincing. Operasi ini menargetkan seorang wanita yang diduga bertindak sebagai muncikari dengan mempekerjakan tiga gadis remaja sebagai pemandu karaoke yang juga dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK.

Detik-detik Penangkapan Pelaku Utama

Tindakan tegas ini dipimpin langsung oleh Kasatres Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang atau PPA PPO, AKBP Armayni. Penangkapan terhadap tersangka utama dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober pukul 18.30 WIB. Operasi ini berhasil mengamankan tiga korban anak perempuan yang saat itu berada di lokasi operasional.

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Selain penangkapan tersangka, petugas juga mengamankan tiga korban dengan identitas inisial P, MR, dan AS. Korban pertama berinisial P berusia 17 tahun 10 bulan. Korban kedua berinisial MR berusia 17 tahun 8 bulan. Sedangkan korban ketiga berinisial AS berusia 17 tahun 4 bulan. Semua korban berada di bawah umur dan dilindungi oleh undang-undang.

Kafe Milla Jadi Sarang Eksploitasi Seksual

Pejabat AKBP Armayni mengungkap bahwa tersangka yang ditangkap adalah seorang perempuan dengan inisial J atau M. Ia diketahui merupakan pemilik dan pengelola penuh dari sebuah usaha kafe bernama Kafe Milla yang telah beroperasi sejak tahun 2016. Tempat ini diduga tidak hanya menyajikan makanan dan minuman, tetapi juga menyediakan fasilitas untuk kegiatan eksploitasi seksual yang terorganisir.

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Kasatres PPA PPO menjelaskan bahwa fasilitas di Kafe Milla dipergunakan untuk mempermudah pelaku dalam melakukan perbuatan cabul dan eksploitasi terhadap anak-anak. Dengan membiarkan dan turut serta mengarahkan anak korban untuk melayani tamu dengan hubungan badan, pelaku telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak. Kafe tersebut menjadi titik pusat distribusi korban ke berbagai lokasi untuk dilayani oleh klien.

Barang Bukti dan Proses Hukum Terkini

Tim penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti krusial untuk memperkuat kasus ini. Bukti tersebut meliputi hasil visum et repertum atau VER dari ketiga korban, P, MR, dan AS. Barang bukti lainnya mencakup pakaian yang digunakan oleh para korban saat bekerja di lokasi kejadian.

Petugas juga menyita cetakan transaksi rekening milik pelaku yang menjadi indikator adanya aliran dana dari aktivitas ilegal tersebut. Bukti-bukti ini akan menjadi dasar kuat dalam proses penyidikan lebih lanjut untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan mekanisme peradilan pidana khusus.

Tegasnya Sanksi Hukum Bagi Pelaku

Pelaku dijerat dengan pasal berlapis yang sangat berat untuk menjamin kepastian hukum. Pasal yang digunkan adalah Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur secara rinci tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

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Dalam penjelasannya, AKBP Armayni menekankan bahwa tersangka menampung ketiga anak perempuan tersebut dan membiarkan mereka bekerja di bawah naungan kafe. Tindakan ini bukan hanya eksploitatif secara ekonomi, tetapi juga merusak fisik dan psikologis para korban yang masih dalam masa pertumbuhan. Kepolisian akan terus mengawasi lokasi dan memastikan tidak ada korban lain yang disembunyikan oleh jaringan ini.

Kasus ini menjadi sinyal keras bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk segera menutup celah-celah kriminalitas yang mengatasnamakan tempat hiburan. Polres Metro Jakarta Utara berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku yang memanfaatkan kelemahan sosial untuk perdagangan dan eksploitasi manusia. Ke depannya, pengawasan di wilayah Cilincing dan sekitarnya akan ditingkatkan untuk mencegah tindak kejahatan serupa terjadi lagi.