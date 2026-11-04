Polri Bongkar Kasus Penyadapan Ilegal dan Manipulasi Data LIMS Menuju Presiden Prabowo

Bareskrim Polri mengungkap praktik penyadapan ilegal dan manipulasi data pada sistem LIMS yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan pejabat kepolisian terkait.

Unit Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan korupsi dan pelanggaran hukum serius yang melibatkan akses ilegal terhadap sistem pengawasan nasional. Kasus besar ini mengungkap adanya dugaan penyadapan yang menyasar langsung kepada Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting lainnya. Penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa praktik manipulatif ini telah berlangsung selama periode dua tahun, tepatnya sejak tahun 2025 hingga tahun 2026.

Inti dari temuan investigasi ini terletak pada penyalahgunaan fungsi Sistem Manajemen Intersepsi Hukum (LIMS). Sistem tersebut dirancang untuk mengontrol permintaan, mengidentifikasi target, dan memproses intersepsi yang terhubung langsung dengan jaringan operator seluler di Indonesia. Praktik tersebut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian karena adanya indikasi manipulasi data yang dilakukan secara sistematis di dalam infrastruktur tersebut.

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Mekanisme Kerja Sistem LIMS dan Ancaman Keamanan

Sistem LIMS berfungsi sebagai gerbang utama untuk mengelola seluruh permintaan intersepsi di seluruh wilayah Indonesia. Sistem ini mengidentifikasi target potensial dan memproses permintaan intersepsi melalui fasilitas yang terhubung langsung dengan jaringan operator seluler. Tanpa sistem ini, koordinasi antara kepolisian dan provider telekomunikasi tidak akan berjalan terintegrasi, sehingga memudahkan pihak yang tidak berwenang untuk melakukan akses jika ada celah keamanan yang dieksploitasi.

Pengungkapan kasus ini mengonfirmasi bahwa data sensitif dan komunikasi pribadi dapat diakses oleh pihak internal yang seharusnya menjaga netralitas dan hukum. Proses intersepsi yang seharusnya merupakan instrumen terakhir dalam penegakan hukum justru dimanfaatkan untuk tujuan lain yang melanggar privasi dan konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat kritis dalam pengelolaan data pemerintah dan keamanan siber nasional.

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Pendapat Resmi Heru Terkait Batasan Akses Data

Heru memberikan klarifikasi resmi kepada media JawaPos.com pada hari Rabu tanggal 4 November untuk menegaskan posisi resmi kepolisian terkait sistem ini. Menurut Heru, sistem LIMS bukanlah instrumen yang dapat digunakan secara sembarangan untuk memantau siapa pun tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap akses harus melalui proses verifikasi identitas yang ketat, memiliki tujuan hukum yang spesifik, serta mematuhi batas waktu yang sudah ditetapkan.

Penjelasan Heru ini bertujuan untuk memisahkan praktik ilegal yang terungkap dengan fungsi dasar dari sistem pengawasan itu sendiri. Ia menekankan bahwa prosedur standar operasi wajib untuk verifikasi identitas dan tujuan intersepsi harus tetap dipatuhi oleh seluruh personel. Namun, temuan kasus ini membuktikan bahwa prosedur tersebut telah diabaikan atau dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu di dalam struktur kepolisian.

Dampak Nasional dan Lokasi Institusi Terkait

Kasus ini memiliki implikasi hukum dan politik yang sangat besar bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Akses ilegal terhadap komunikasi Presiden dan pejabat tinggi dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan keamanan negara. Manipulasi data pada sistem LIMS juga berpotensi membahayakan operasional penegakan hukum yang sah di masa mendatang karena integritas datanya telah dipertanyakan.

Informasi mengenai kasus ini terungkap dan dilapor melalui kanal yang terhubung dengan redaksi JawaPos.com yang berbasis di Graha Pena. Gedung Graha Pena terletak di lantai 2 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 12, Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210. Lokasi ini menjadi titik pusat pelaporan dan verifikasi berita untuk kasus tingkat tinggi seperti penyadapan ilegal yang menyasar pucuk pimpinan negara.