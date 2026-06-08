Polri Boleh Mengisi Jabatan di Luar Organisasi

Polri bersama unsur terkait melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2012 dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2012 dan Tahun Baru 2012 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/12). Penempatan anggota Polri di luar organisasi Polri dapat dilakukan atas permintaan kementerian/lembaga atau penugasan Presiden.

Polri bersama unsur terkait melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2012 dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2012 dan Tahun Baru 2012 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/12).

Penempatan anggota Polri di luar organisasi Polri dapat dilakukan atas permintaan kementerian/lembaga atau penugasan Presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam usulan Pasal 28A ayat (3) dan ayat (4) RUU Polri yang saat ini tengah dibahas Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Senin (8/6/2026).

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyebut, usulan tersebut masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yakni penambahan Pasal 28A. Jabatan di luar organisasi Polri yang dimaksud adalah jabatan manajerial maupun nonmanajerial pada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan di 3 bidang tertentu, yaitu bidang a. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan masyarakat; b. Penegakan hukum; dan c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, lanjut Edward, pemerintah mengusulkan anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di luar institusinya, apabila ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian dari anggota Polri. Pemerintah juga mengusulkan anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan di luar organisasi Polri apabila mendapat penugasan dari Presiden. Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta mempertanyakan kesesuaian norma tersebut dengan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000.

Pada Pasal 10 ayat (3) TAP MPR Nomor VII Tahun 2000, menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Edward menjawab bahwa pengaturan lebih rinci akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, termasuk mengenai kebutuhan penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian





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Polri Jabatan Di Luar Organisasi Penempatan Anggota Pengamanan Hari Raya Natal Tahun Baru

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