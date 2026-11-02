Polri Akan Periksa Betrand Peto Usai Selesai Evaluasi Ahli Kasus Kekerasan Seksual

Polri menyatakan akan memanggil penyanyi Betrand Peto sebagai terlapor dalam kasus dugaan kekerasan seksual setelah seluruh laporan ahli dari saksi selesai dievaluasi secara tuntas.

Penyidik Polda Metro Jaya sedang mempersiapkan jadwal pemeriksaan resmi terhadap penyanyi Betrand Peto terkait kasus dugaan kekerasan seksual. Proses ini dijadwalkan akan dilakukan segera setelah seluruh hasil pemeriksaan yang melibatkan saksi ahli dinyatakan rampung dan tervalidasi. Kepolisian saat ini masih memfokuskan upaya investigasi pada pengumpulan keterangan saksi dan analisis ahli sebelum akhirnya memanggil pihak terlapor secara langsung.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo, mengonfirmasi bahwa langkah krusial ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang telah ditingkatkan. Rita menekankan bahwa pihaknya menunggu semua hasil evaluasi dari para saksi ahli sebelum mengambil langkah selanjutnya untuk memanggil Betrand Peto. Pernyataan tersebut dilontarkan kepada media Antara pada Senin, 2 November, yang menegaskan komitmen kepolisian untuk menyelesaikan proses hukum secara komprehensif.

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Proses Penyidikan dan Peran Saksi Ahli

Penindakan kasus dengan pelapor berinisial ANW terhadap Betrand Peto secara resmi telah naik status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sejak 27 Oktober 2026. Naiknya status perkara ini menandakan adanya peningkatan intensitas investigasi oleh kepolisian untuk menggali fakta-fakta hukum yang lebih mendalam. Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menjelaskan bahwa sebelum memanggil Betrand Peto, kepolisian wajib memastikan bahwa seluruh landasan alat bukti dan keterangan ahli telah terpenuhi dengan baik.

Kehadiran keterangan dari para saksi ahli menjadi fondasi utama bagi penyidik dalam merampungkan berkas perkara hukum. Tanpa selesainya proses pengumpulan dan analisis keterangan tersebut, panggilan terhadap terlapor tidak akan dapat dilakukan secara efektif. Fokus utama saat ini adalah mendalami setiap detail yang dilaporkan oleh saksi ahli guna memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan standar prosedur hukum yang berlaku dan objektif.

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Kolaborasi LPSK dan Posisi Pihak Terkait

Dalam menangani kasus ini, kepolisian tidak bekerja sendiri melainkan berkolaborasi aktif dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kerjasama strategis ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan fisik maupun psikis, serta upaya restitusi bagi korban yang dilaporkan. Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut juga telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan demi menjamin keamanan dan kesejahteraan korban.

Keberadaan LPSK dalam proses ini memberikan jaminan tambahan bagi korban dan saksi untuk memberikan keterangan yang jujur tanpa rasa takut. Upaya restitusi juga menjadi bagian penting dari komitmen kepolisian dalam memberikan keadilan materiil maupun immateriil. Betrand Peto, yang merupakan anak angkat Ruben Onsu, akan menjadi subjek utama dari pemeriksaan selanjutnya setelah semua prasyarat administratif dan teknis dari pihak ahli terpenuhi.

Dampak Hukum dan Langkah Selanjutnya

Pemeriksaan terhadap Betrand Peto nantinya akan menjadi langkah krusial penyidik untuk merampungkan berkas perkara setelah seluruh landasan alat bukti dan keterangan ahli terpenuhi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk terus melanjutkan investigasi dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi demi mencapai kebenaran substantif dalam perkara ini.

Bagi masyarakat dan publik, proses ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menangani kasus kekerasan seksual dengan serius dan tidak terburu-buru. Semua langkah diambil berdasarkan bukti yang kuat dan analisis mendalam untuk memastikan keadilan bagi korban. Keputusan dan perkembangan selanjutnya akan terus dilaporkan oleh kepolisian setelah seluruh tahapan penyidikan selesai dilaksanakan dengan sempurna.