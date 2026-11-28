Polrestabes Malang resmi menetapkan empat remaja sebagai anak berhadapan hukum dalam kasus penganiayaan maut siswa SMAN 7 Kota Malang. Empat tersangka telah ditetapkan pada 27 November 2026. Proses hukum mengikuti UU SPPA dengan perlindungan khusus bagi para pelaku di bawah umur yang terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Kepolisian Resor Kota Malang telah resmi menetapkan empat orang remaja sebagai anak yang berhadapan hukum dalam kasus dugaan penganiayaan yang berujung pada kematian seorang siswi. Korban bernama asli SN (17) merupakan pelajar dari SMAN 7 Kota Malang yang meninggal dunia akibat serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok remaja lainnya. Penetapan ini menegaskan bahwa keempat tersangka di bawah umur akan menjalani proses hukum sesuai dengan regulasi khusus untuk perlindungan anak di Indonesia.

Keempat remaja yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah CAN (16) siswi SMAN 10 Malang warga Kecamatan Blimbing, SP (16) siswi SMAN 6 Malang warga Kecamatan Kedungkandang, IDH (17) siswi SMA Nasional Malang warga Kecamatan Blimbing, serta WRLI (16) siswi SMAN 7 Malang warga Kecamatan Lowokwaru. Penetapan ini dilakukan secara resmi setelah gelaran perkara yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Malang Kota Kombines Pol Danang Setiyo Pambudi pada hari Jumat, 27 November 2026.

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Rincian Peran Tiap Pelaku dalam Kasus

Polisi menguraikan secara rinci peran spesifik yang dimainkan oleh masing-masing remaja dalam rangkaian kejadian mengerikan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, inisial CAN memiliki peran paling aktif dalam melakukan fisik langsung. Ia menarik korban dari sepeda motor, memukul kepala berulang kali, meninju tengkuk dan area dekat mata, serta menendang perut dan dada. Pelaku ini juga mengangkangi korban sambil memukulinya, menginjak perut, dan menyuruh korban untuk bersujud.

Sedangkan inisial SP bertindak sebagai pemicu utama aksi tersebut karena merasa sakit hati terhadap korban. Peran SP meliputi merencanakan pengeroyokan, menjemput korban, hingga melakukan pemukulan fisik pada pipi dan pelipis korban. Dalam aksinya, SP melayangkan tamparan karena menilai jawaban korban berbelit-belit saat kejadian berlangsung.

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Inisial IDH bertugas mengatur pertemuan di lokasi kejadian serta melakukan dokumentasi terhadap aksi kekerasan yang terjadi. Ia juga membuka handphone korban, menampar pipi kanan dan kiri, serta menarik korban ke belakang portal. Sementara itu, inisial WRLI berperan dalam melakukan provokasi terhadap rekannya dan melakukan pemukulan berulang kali ke bagian vital tubuh korban.

Landasan Hukum dan Ancaman Pidana

Atas perbuatannya, keempat remaja tersebut terancam pasal berlapis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 juncto Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Peraturan ini melarang keras siapa pun menempatkan, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi menjelaskan bahwa jerat pidana maksimal bagi pelaku kekerasan anak yang menyebabkan korban meninggal dunia tergolong berat. Namun, karena para pelaku berstatus di bawah umur, penerapan hukumannya tetap merujuk pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini berarti mereka tidak akan dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup, serta penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pidana penjara yang bisa dikenakan paling lama adalah 15 tahun atau denda paling banyak Rp3 miliar. Selain pasal pidana pokok, kepolisian juga menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman pemenuhan hak-hak keempat pelaku selama tahap penyidikan berlangsung. Pendekatan ini memastikan hak-hak anak tetap dilindungi meski mereka melakukan tindak pidana serius.

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Prosedur Tahanan dan Jaminan Pendidikan

Keempat tersangka ABH tersebut tidak akan ditempatkan di ruang tahanan konvensional bersama narapidana dewasa. Kepolisian berpedoman pada UU Nomor 11 Tahun 2012 dengan memisahkan mereka di tempat khusus yang aman. Polrestabes Malang telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar para pelaku tetap dapat mengikuti ujian sekolah yang dijadwalkan pada hari Senin mendatang, memastikan hak pendidikan mereka tidak terhalang oleh proses hukum.

Kasus ini bermula pada hari Rabu, 25 November 2026, sekitar pukul 19.30 WIB di kediaman korban di kawasan Balearjosari, Kota Malang. Dua remaja yaitu SP dan IDH datang menjemput korban dan berboncengan tiga menggunakan satu sepeda motor menuju Perumahan Bulan Terang Utama di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang. Kekerasan langsung terjadi saat mereka tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB, bahkan sebelum korban sempat turun dari kendaraan.

Terduga pelaku menarik tangan korban sembari memukul kepala dan menendang SN berkali-kali hingga terjatuh ke tanah. Saat korban lemas dan kesulitan berkomunikasi, aksi pemukulan dan ejekan terus berlanjut. Kepolisian memastikan bahwa semua prosedur hukum akan berjalan transparan dengan tetap mengedepankan prinsip rehabilitasi dan keadilan restoratif sesuai dengan semangat peradilan anak Indonesia.