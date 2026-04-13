Polresta Sleman Ungkap Kasus Kematian Pria di Dalam Mobil, Identitas Korban Terungkap

Polresta Sleman berhasil mengungkap kasus penemuan mayat seorang pria di dalam mobil yang terparkir. Korban yang diketahui bernama ALB, warga Jepara, ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Keluarga korban menerima kejadian ini sebagai musibah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Kepolisian Resor Kota atau Polresta Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengungkap kasus penemuan seorang pria yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil yang terparkir di kawasan Gedung Serba Guna Tiyasan, Sleman, pada Minggu, 12 April 2026. Penemuan mayat tersebut menggegerkan warga sekitar yang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Korban ditemukan di dalam mobil merek Honda BRV dengan nomor polisi K 1120 MT.

Temuan ini segera dilaporkan kepada pihak berwajib, yang kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Inspektur Satu Argo Anggoro, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Sleman, menjelaskan bahwa tim Inafis Polresta Sleman segera melakukan identifikasi terhadap jenazah. Dari hasil identifikasi awal, diketahui bahwa identitas pria tersebut adalah ALB, berusia 29 tahun, warga Jepara, Jawa Tengah. Penemuan ini menjadi perhatian publik karena sebelumnya, media sosial ramai dengan laporan kehilangan seorang warga yang ciri-ciri kendaraannya identik dengan mobil yang ditemukan di lokasi kejadian. Pria yang dilaporkan hilang tersebut bernama Aushof Al Baits, juga berusia 29 tahun, berasal dari Jepara, Jawa Tengah, dan diketahui berprofesi sebagai mahasiswa sekaligus seorang notaris. Sebelum penemuan mayat tersebut, pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan kehilangan yang beredar. Berdasarkan keterangan dari keluarga korban dan rekaman CCTV, diketahui bahwa korban terakhir terlihat meninggalkan rumah kerabatnya di kawasan Condong Catur pada Kamis, 5 Maret 2026, pukul 07.25 WIB. Korban meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil yang sama dengan yang ditemukan di lokasi kejadian. Sejak saat itu, korban tidak pernah kembali ke rumah, dan upaya menghubungi melalui telepon maupun WhatsApp tidak berhasil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi keluarga dan kerabat korban. Kondisi korban saat ditemukan di dalam mobil cukup memprihatinkan. Korban ditemukan dalam posisi duduk di belakang kemudi, mengenakan kaos lengan pendek berwarna hitam dan celana pendek abu-abu. Mobil dalam keadaan terkunci, menambah kesulitan dalam proses evakuasi dan identifikasi awal. Di dalam mobil, petugas menemukan sejumlah barang milik korban yang masih berada di tempatnya, seperti kunci mobil, jam tangan, handphone, tas pinggang, dan botol parfum. Namun, berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, korban diketahui tidak membawa identitas diri seperti KTP maupun SIM saat meninggalkan rumah kerabatnya pada bulan Maret, karena dompet beserta isinya ditinggalkan di kediaman tersebut. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa hilangnya korban memang terkait dengan peristiwa yang terjadi di Sleman. Berdasarkan analisis medis awal, perkiraan waktu kematian korban diperkirakan telah berlangsung cukup lama sebelum akhirnya ditemukan. Inspektur Satu Argo Anggoro menyampaikan bahwa perkiraan waktu kematian berada di rentang 15 hingga 37 hari di dalam ruangan tertutup. Kondisi jenazah yang telah mengalami pembusukan turut menyulitkan proses identifikasi dan penyelidikan. Meskipun demikian, tim Inafis dan tim Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik korban, sehingga mengarah pada dugaan penyebab kematian yang berbeda. Kasus ini akhirnya menemui titik terang setelah pihak keluarga korban mengonfirmasi identitas almarhum dan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Keluarga korban menerima kejadian ini sebagai musibah dan memutuskan untuk tidak melakukan autopsi terhadap jenazah. Jenazah kemudian langsung dibawa pulang ke Jepara untuk dimakamkan sesuai dengan keinginan keluarga. Keputusan keluarga untuk mengakhiri proses hukum dan menerima kejadian ini sebagai musibah menunjukkan adanya rasa kehilangan dan duka yang mendalam. Polresta Sleman mengapresiasi kerja sama dari keluarga korban dalam proses penyelidikan kasus ini. Penanganan kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada dan segera melaporkan jika ada indikasi orang hilang atau kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar





