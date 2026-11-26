Polresta Mataram menggagalkan peredaran 1 kilogram sabu yang disamarkan dalam kemasan teh China merek Guan Yin Wang dan menangkap 5 tersangka di Mataram.

Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram berhasil mengungkap dan menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan secara jeli dalam kemasan teh China. Barang bukti berupa satu kilogram sabu dengan merek Guan Yin Wang berhasil disita setelah operasi penangkapan terhadap lima individu yang saling memiliki hubungan kekerabatan. Operasi ini dilakukan di wilayah Ampenan, Kota Mataram, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang ketat terhadap kejahatan narkotika.

Detil Operasi Penyitaan Barang Bukti

Polisi mengamankan lima orang tersangka pada Rabu (25/11/2026) di sebuah rumah yang berlokasi dekat Pasar Kebon Roek, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram, AKP Abisatya Darma Wiryatmaja, mengonfirmasi penahanan tersebut dan menyatakan bahwa barang bukti utama adalah satu kilogram sabu yang dikemas dalam bungkus teh China merek Guan Yin Wang. Penyitaan ini dilakukan langsung oleh unit reserse narkoba Polresta Mataram di Nusa Tenggara Barat.

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Kelompok tersangka terdiri dari tiga pria dan dua wanita yang masih memiliki ikatan keluarga. Para pria tersebut adalah seorang laki-laki berusia 53 tahun dengan inisial B, seorang pemuda berusia 24 tahun dengan inisial MOS, serta seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sedangkan dua perempuan yang diamankan adalah wanita berusia 43 tahun bernama DP dari Ampenan, Kota Mataram, dan wanita berusia 36 tahun bernama P dari Sandik, Kabupaten Lombok Barat.

Modalitas Penyamaran Narkoba

Modus operasi yang digunakan oleh pelaku terlihat sangat canggih dengan menyamarkan sabu-sabu yang bersifat ilegal di dalam kemasan teh. Modus penyembunyian dalam kemasan teh China merupakan taktik yang sering digunakan untuk mengelabui petugas keamanan dan memperlambat deteksi saat pemeriksaan. Polri menaruh perhatian khusus pada modus ini karena menandakan adanya jaringan yang terstruktur dalam upaya menyuplai narkoba ke masyarakat.

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Pemeriksaan awal terhadap kelima tersangka ini dilakukan untuk memahami dinamika dan fungsi masing-masing individu dalam kepemilikan barang bukti tersebut. AKP Abisatya Darma Wiryatmaja menjelaskan bahwa pada tahap awal, ditemukan bahwa salah satu dari kelima orang tersebut adalah pemilik utama barang bukti, sedangkan anggota keluarga lainnya hanya mengetahui keberadaan barang tersebut. Namun, penegasan ini masih dalam tahap investigasi dan belum dapat disimpulkan secara final.

Akar Kasus dan Jaringan Tersangka

Pengungkapan kasus penemuan satu kilogram sabu dalam kemasan teh China ini sebenarnya berawal dari pengembangan kasus lain yang lebih kecil. Awal mula penyelidikan tertuju pada seorang pria berusia 38 tahun dengan inisial S, yang sebelumnya ditangkap di sebuah penginapan di wilayah Rembiga, Kota Mataram.

Pria asal Ampenan ini tertangkap tangan oleh aparat kepolisian sambil membawa barang bukti berupa 20 gram sabu yang dikemas dalam sejumlah plastik klip yang siap diedarkan. Dari hasil analisis dan penyelidikan mendalam terhadap kasus inisial S tersebut, pihak polisi berhasil menelusuri jejak asal barang bukti yang mengarah ke wilayah sekitar Pasar Kebon Roek.

Tindak Lanjut Proses Hukum

Kini, kelima orang tersangka yang diamankan beserta barang bukti satu kilogram sabu dalam kemasan teh China telah diamankan di Markas Polresta Mataram. Mereka sedang menjalani proses pemeriksaan intensif guna memastikan peran masing-masing dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Polisi juga tengah meneliti apakah kelima tersangka ini merupakan bagian dari jaringan antardaerah yang lebih besar.

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Keputusan selanjutnya akan bergantung pada hasil penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai keterkaitan mereka dengan kasus narkotika lain yang menggunakan modus penyamaran serupa. Penyidikan ini diharapkan dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai rantai pasok dan distribusi barang bukti yang ditemukan oleh Polresta Mataram.