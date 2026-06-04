Polresta Mamuju Buru Aktor Intelektual Demo BWS Mamuju, Indikasi Kontraktor Penyandang Dana Terungkap

Polresta Mamuju menunjukkan gerak cepat dalam mengusut kasus pemukulan terhadap anggota polisi saat pengamanan aksi unjuk rasa di kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Sulawesi Barat. Dalam waktu kurang dari 1x24 jam, pelaku berinisial AR (37) ditangkap oleh personel gabungan Polresta Mamuju. Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi mengatakan bahwa AR merupakan pelaku yang menganiaya anggota Polresta Mamuju saat aksi demonstrasi depan kantor BWS Sulbar dan berujung ricuh.

Polresta Mamuju menunjukkan gerak cepat dalam mengusut kasus pemukulan terhadap anggota polisi saat pengamanan aksi unjuk rasa di kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Sulawesi Barat .

Dalam waktu kurang dari 1x24 jam, pelaku berinisial AR (37) ditangkap oleh personel gabungan Polresta Mamuju. Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi mengatakan bahwa AR merupakan pelaku yang menganiaya anggota Polresta Mamuju saat aksi demonstrasi depan kantor BWS Sulbar dan berujung ricuh. Ferdyan mengungkap fakta baru yang mengarah pada dugaan aktor intelektual dan penyandang dana di balik aksi demonstrasi tersebut.

Hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa itu diduga tidak lagi murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Kepolisian menemukan indikasi bahwa pihak ketiga memiliki kepentingan tertentu dan diduga menggerakkan massa untuk melakukan tekanan terhadap pihak Balai Wilayah Sungai. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka, aksi ini digerakkan oleh salah satu pengusaha atau kontraktor yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan paket pekerjaan atau proyek di Kantor BWS tahun ini.

Kontraktor tersebut diduga memobilisasi kelompok mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat untuk turun melakukan aksi demonstrasi. Tersangka AR sendiri disebut ikut bergabung karena diajak oleh kerabatnya yang memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut. Lebih jauh, penyidik juga menemukan indikasi adanya pemberian kompensasi finansial kepada peserta aksi. Uang tersebut diduga digunakan untuk menggerakkan massa agar ikut melakukan demonstrasi dan memberikan tekanan psikologis kepada pihak otoritas BWS.

Atas temuan tersebut, Polresta Mamuju memastikan penyelidikan tidak akan berhenti pada pelaku pemukulan semata. Penyidik kini tengah melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi dalang, penyandang dana, hingga koordinator lapangan yang menggerakkan massa. Polresta Mamuju menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus tersebut secara menyeluruh dan memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam aksi anarkis yang mengakibatkan anggota polisi menjadi korban dapat diproses sesuai hukum berlaku





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Polresta Mamuju Aktor Intelektual Kontraktor Penyandang Dana Aksi Demonstrasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Sulawesi Barat

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