Polresta Malang Kota menetapkan empat anak berhadapan hukum terkait kematian siswi SMA 17 tahun setelah kejadian kekerasan di kedungKandang pada November 2024.

Polresta Malang Kota resmi menetapkan empat anak yang berhadapan dengan hukum sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan seorang siswi SMA hingga tewas di Kota Malang. Langkah hukum ini dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat (27/11) setelah rangkaian penyelidikan intensif terhadap peristiwa tragis tersebut. Korban yang meninggal dunia, SN (17), adalah siswi SMA negeri yang menjadi korban kekerasan brutal oleh sekelompok remaja di wilayah Kedungkandang.

Mekanisme Investigasi Barang Bukti Utama

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi menegaskan bahwa polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti krusial yang mendukung proses hukum. Barang bukti yang diamankan meliputi enam unit telepon seluler milik korban dan pelaku, pakaian yang dikenakan korban saat kejadian, serta pakaian para ABH saat aksi kekerasan. Selain itu, penyidik juga mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Aerox berwarna hitam yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

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Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bukti elektronik untuk melacak pergerakan dan komunikasi pelaku. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa masing-masing anak memiliki peran spesifik dan berbeda dalam rangkaian peristiwa penganiayaan yang berakhir fatal. Temuan fisik dan digital ini menjadi dasar penyidik dalam menyusun rantai peristiwa yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Posisi Stakeholder dan Peran Tersangka Terinci

ABH berinisial CAN diduga menjadi pelaku utama yang melakukan kekerasan fisik secara berulang terhadap SN hingga menyuruh korban bersujud. ABH berinisial SP mengakui perannya dalam merencanakan aksi tersebut, menjemput korban, serta memukul dan menampar bagian pipi atau pelipis korban. Kedua tersangka ini terlibat langsung dalam tindakan fisik yang memicu cedera serius pada tubuh korban.

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ABH berinisial IDH diduga mengabari para pelaku lain untuk berkumpul di kawasan BTU atau Perumahan Bulan Terang Utama. IDH juga menjemput korban, mengirimkan video yang menunjukkan korban telah dibawa ke lokasi kejadian, serta membuka telepon seluler milik korban. Pelaku ini menampar pipi kanan dan kiri korban serta menarik korban ke belakang portal sebelum pelaku lain datang. Sedangkan ABH berinisial WRLI diduga mengajak IDH untuk ikut serta dalam pengeroyokan korban, memperluas lingkaran pelaku.

Dampak Nyata dan Langkah Hukum Selanjutnya

Hasil analisis sementara dokter forensik menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat asfiksia atau kekurangan oksigen yang berkaitan dengan gangguan sirkulasi dan fungsi jantung. Temuan fisik juga menunjukkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar di kulit kepala bagian kanan belakang dengan diameter sekitar tiga sentimeter. Luka memar lain berdiameter sekitar dua,5 sentimeter juga ditemukan di kulit kepala sebelah kiri atas telinga.

Keempat ABH dipersangkakan melanggar Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini mengatur larangan melakukan, menyuruh, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jika terbukti menyebabkan kematian, pelaku terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp3 miliar.

Proses penyidikan akan dilanjutkan dengan permintaan keterangan ahli forensik dan pemeriksaan tambahan terhadap para ABH serta saksi-saksi. Penyidik juga meminta pendampingan Balai Pemasyarakatan atau Bapas dalam proses hukum terhadap keempat anak tersebut sebelum berkas perkara dilimpahkan. Hasil resmi pemeriksaan tim forensik serta patologi anatomi masih ditunggu untuk memastikan penyebab kematian secara lebih mendalam.