Polresta Karawang Bekuk Pembuat Oli Palsu di Pakisjaya

Polresta Karawang mengamankan MK di Pakisjaya karena memproduksi oli palsu dari bahan bekas, merugikan konsumen dan melanggar UU Perlindungan Konsumen secara serius.

Polresta Karawang berhasil membekuk seorang tersangka bernama MK yang terlibat dalam jaringan produksi dan penjualan oli palsu di wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Operasi ini dilakukan untuk memberantas praktik pemalsuan barang bermerek yang merugikan hak konsumen dan mengganggu ketertiban pasar produk otomotif di Indonesia.

Rincian Operasi Penangkapan di Kampung Baru Dua

Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahatinto menyatakan bahwa penangkapan tersangka MK terjadi pada hari Rabu, yang menandai keberhasilan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam menggagalkan operasi produksi ilegal tersebut. Operasi ini berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/A/12/X/2026/SPKT.SAT RESKRIM/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2026.

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Berdasarkan laporan tersebut, Tim Opsnal Unit II Tipidsus Satreskrim Polresta Karawang langsung melakukan penyelidikan di wilayah Kampung Baru Dua, Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya. Petugas melakukan pengecekan ke lokasi dan memastikan adanya aktivitas repacking oli di sebuah rumah warga yang dijadikan tempat produksi.

Modus Operandi Produksi Oli Ilegal yang Kompleks

Tersangka MK menggunakan metode sederhana namun berbahaya untuk memproduksi oli palsu, yaitu dengan memindahkan cairan oli bekas ke dalam botol kemasan baru yang menyerupai produk asli. Proses ini dibantu menggunakan corong dan teko literan untuk memastikan pengisian cairan dilakukan dengan rapi.

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Setelah cairan dimasukkan ke dalam botol, tersangka menyegel kemasan menggunakan alat pres tutup botol Induction Foil Sealer agar produk tampak tertutup rapat dan tidak dapat dibedakan dari oli baru yang resmi dijual di pasaran. Kemasan botol yang digunakan berasal dari berbagai merek ternama yang sengaja disalin untuk menipu pembeli.

Pemeriksaan di lokasi penyidikan mengungkap bahwa tersangka memiliki sejumlah peralatan produksi lengkap. Polisi menyita ribuan botol oli berbagai merek dengan ukuran beragam, ratusan botol kosong, jeriken, drum, serta berbagai peralatan seperti corong, teko plastik, pipa, selang, dan alat penyegel. Temuan lain mencakup satu unit label printer, satu dus label kemasan oli berbagai jenis merek, dan empat belas roll kertas label SPX.

Kesepakatan Penjualan Melalui Saluran Online dan Bengkel

Tersangka MK tidak hanya memproduksi oli palsu, tetapi juga aktif memasarkannya ke luas. Produk ilegal tersebut dijual secara online melalui platform digital yang terdeteksi dari kepemilikan perangkat elektronik di lokasi. Penjualan juga dilakukan secara langsung ke sejumlah bengkel yang menjadi mitra atau sasaran pemasaran tersangka.

Dalam penyitaan barang bukti, polisi juga mengamankan satu unit laptop merek Advan dan satu unit handphone merek Redmi 14C milik tersangka. Kedua perangkat tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dan transaksi penjualan oli palsu kepada konsumen atau pedagang bengkel.

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Pengamanan还包括 satu buku catatan penjualan yang diduga kuat menjadi bukti transaksi jual beli oli palsu. Catatan ini menjadi alat penting untuk melacak jumlah produksi dan distribusi yang telah dilakukan oleh tersangka MK selama periode operasi ilegalnya berlangsung di Karawang.

Status Hukum dan Penangkapan Pelaku Kedua

Atas perbuatannya, tersangka MK dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a, d, e, dan f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur larangan keras terhadap produksi dan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahatinto juga mengungkap bahwa sebenarnya ada dua tersangka dalam kasus pemalsuan oli ini. Selain MK yang sudah berhasil ditangkap, satu pelaku lainnya berinisial TM masih menjadi buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penegakan hukum terhadap kasus ini menunjukkan komitmen Polresta Karawang dalam melindungi hak konsumen dari produk-produk palsu yang dapat membahayakan kendaraan dan keselamatan pengguna. Operasi penindakan akan terus dilakukan untuk memastikan tersangka kedua, TM, juga dapat ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya di kemudian hari.