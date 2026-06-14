Polres Tangerang Buru Pemasok Utama Ribuan Obat Keras Ilegal

Polres Metro Tangerang Kota memburu pemasok utama setelah menyita 135.346 butir obat keras ilegal dari sebuah kontrakan. Dua pelaku ditangkap, barang bukti meliputi berbagai jenis obat seperti Tryhex, Hexymer, Tramadol, dan PCC.

Polres Metro Tangerang Kota terus mengintensifkan pengejaran terhadap pemasok utama ribuan obat keras ilegal yang ditemukan di sebuah kontrakan di wilayah Tangerang . Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen Polres dalam memberantas peredaran obat keras yang meresahkan masyarakat.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari menegaskan bahwa perburuan pemasok merupakan prioritas utama untuk memutus mata rantai peredaran obat-obatan berbahaya. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penangkapan. Barang bukti dalam jumlah besar yang disita menunjukkan skala peredaran yang serius dan berpotensi membahayakan masyarakat luas, khususnya generasi muda.

Sebelumnya, tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota menerima informasi tentang adanya kegiatan mencurigakan di kawasan Poris. Setelah melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku, anggota kepolisian berhasil mengamankan seorang pria yang membawa obat keras tanpa izin edar. Pengembangan kasus kemudian mengarah pada penggeledahan sebuah kontrakan yang diduga dijadikan gudang penyimpanan utama. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan ribuan pil yang tersimpan dalam jumlah besar, diduga siap untuk diedarkan kepada pembeli.

Dua orang terduga pelaku berinisial FN alias Botil (25) dan R alias Idung (24) berhasil diamankan. Keduanya diduga memiliki peran penting dalam jaringan distribusi obat keras ilegal di wilayah Tangerang. Barang bukti yang berhasil disita meliputi 78.510 butir Tryhex, 45.200 butir Hexymer, 5.306 butir Tramadol, dan 6.000 butir PCC. Selain itu, ditemukan juga 190 butir Merlopam, 130 butir Alprazolam dan Riklona, dua unit telepon genggam yang digunakan untuk transaksi, satu unit printer kemasan, serta satu unit sepeda motor.

Kapolres menekankan bahwa jumlah barang bukti yang sangat besar ini sangat mengkhawatirkan. Peredaran obat keras ilegal dalam skala besar berpotensi merusak kesehatan dan masa depan generasi muda. Polres Metro Tangerang Kota berkomitmen penuh dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan berbahaya. Upaya ini juga bertujuan untuk menjaga generasi muda dari ancaman narkoba.

Polres Metro Tangerang Kota akan terus meningkatkan patroli, penyelidikan, dan penindakan terhadap peredaran obat keras ilegal. Pihak kepolisian bertekad untuk mengungkap pemasok utama dan jaringan yang lebih luas. Kasus ini menjadi bukti nyata komitmen aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya pemberantasan obat ilegal akan terus digencarkan demi masa depan yang lebih baik.

Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat keras ilegal melalui layanan kepolisian terdekat atau Call Center 110 yang beroperasi 24 jam





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Obat Keras Ilegal Pemasok Tangerang Polres Metro Peredaran Obat

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