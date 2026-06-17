Polres Sumedang Ungkap Jaringan Narkoba Sabu yang Dikendalikan Narapidana dari Dalam Lapas

Polisi mengungkap jaringan peredaran sabu yang diduga dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan. Istri dan anak narapidana terlibat dalam penempatan paket narkoba. Lima orang diamankan dan penyidikan terus diging.

Polres Sumedang mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Dalam pengungkapan kasus tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang menggeledah sebuah rumah di wilayah Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang , Jawa Barat, dan mengamankan lima orang terduga pelaku.

Salah satu yang diamankan merupakan istri dari narapidana yang diduga menjadi otak jaringan peredaran sabu tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, narapidana yang sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika itu diduga masih mengendalikan peredaran sabu dari dalam lapas. Ia disebut memerintahkan istrinya serta anaknya untuk menempelkan paket sabu di depan sebuah rumah kos di wilayah Sumedang. Polisi menduga jaringan tersebut memanfaatkan hubungan keluarga untuk menjalankan aktivitas peredaran narkotika di luar lapas.

Saat ini seluruh terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Kasus ini menimbulkan keprihatinan terhadap keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan dan potensi penyalahgunaan sistem. Unit pengawasan lapas perlu memperketat pengawasan terhadap narapidana yang masih memiliki pengaruh dari dalam.

Jaringan narkoba yang melibatkan keluarga menunjukkan modus operandi yang canggih dan memanfaatkan kepercayaan. Penyidik diharapkan dapat mengungkap mak Toulah jaringan dan partner-perpartnernya di luar lapas. Masyarakat di Sumedang didorong untuk tetap waspada dan melaporkan kegiatan mencurigakan terkait edaran narkotika. Kasus ini juga harus menjadi evaluasi bagi sistem peradilan dan kebijakan penjara dalam menghadapi ancaman teror narkoba dari dalam.

Penegakan hukum harus terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya jaringan baru yang serupa. Kolaborasi antara polisi, aparat lapas, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai informal yang masih terjadi. Kejadian ini pada akhirnya menegaskan pentingnya reformasi di sektor peradilan dan pemasyarakatan





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Narkoba Sabu Narapidana Lapas Sumedang

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