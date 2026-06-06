Polres Solok Kota Klaim Isu Teror Pocong Hoaks, Masyarakat Diimbau Verifikasi Informasi dan Laporkan Kejadian Mencurigakan

Polisi di Solok menyatakan tidak ada kejadian teror pocong setelah melakukan pengecekan lapangan. Isu tersebut viral di media sosial, tetapi terbukti hoaks. Masyarakat diimbau hindari menyebarkan informasi tak terverifikasi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Kota , Inspektur Polisi Satu Daslucky Okyusran , menyatakan bahwa hasil pengecekan di lapangan tidak menemukan bukti kejadian teror pocong yang viral di media sosial .

Tim Satreskrim telah menelusuri isu di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, pada Kamis 4 Juni 2026 tetapi tidak menemukan bukti fisik. Daslucky mengimbau masyarakat tidak mudah percaya informasi tak terverifikasi, terutama dari media sosial, dan menghimbau untuk tetap tenang serta melaporkan kejadian mencurigakan ke polisi melalui 110. Polres Solok Kota juga sedang melacak akun penyebar hoaks tersebut. Isu teror pocong sebelumnya tersebar luas di masyarakat sekitar pukul 23.00 WIB, tetapi terbukti tanpa dasar.

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