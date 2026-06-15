Polres Simalungun Tangkap Tiga Tersangka dalam Kasus Perdagangan 30 Kg Sisik Trenggiling dan Satwa Dilindungi Lainnya

Polisi mengungkap jaringan perdagangan satwa dilindungi setelah menangkap tiga orang di Simalungun. Barang bukti termasuk 30 kilogram sisik trenggiling, kulit dan tulang beruang madu, serta bagian burung rangkong. Tersangka diduga melanggar UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dancurrently sedang dalam proses hukum.

Polres Simalungun berhasil mengungkap dan menangkap tiga tersangka dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Operasi tersebut dilakukan setelah police mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai rencana transaksi bagian tubuh satwa di wilayah Simalungun.

Tim dari Unit II Tipiter kemudian melakukan penyelidikan mendalam dan menangkap para tersangka di kawasan Jalan Besar Siantar-Saribudolok, tepatnya di depan Gerbang Tol Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun. Barang bukti yang disita meliputi 30 kilogram sisik trenggiling yang telah diawetkan, satu lembar kulit beruang madu, tulang-belulang beruang madu, tiga paruh burung rangkong, sejumlah bulu burung rangkong, satu tanduk rusa, satu unit senapan angin, satu bilah belati, dua sepeda motor, dan satu mobil pikap.

Para tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf c juncto Pasal 40 A Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kasatreskrim Polres Simalungun, AKP Wisnugraha Paramaarta, menegaskan bahwa satwa dilindungi tidak boleh diperdagangkan karena memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Saat ini ketiga tersangka dan semua barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga masih melakukan pengembangan investigasi untuk mengungkap kemungkinan keberadaan jaringan yang lebih luas dalam perdagangan satwa dilindungi tersebut





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polres Simalungun Perdagangan Satwa Dilindungi Sisik Trenggiling Beruang Madu Burung Rangkong Tersangka Ditangkap Konservasi Uu No 32 Tahun 2024 Satwa Liar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jaringan Sabu Karawang-Bekasi Digulung, 3 Orang DitangkapSeluruh tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Markas Polres Karawang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Read more »

Polres Situbondo tangkap dua pelaku tindak pidana DPO di Pulau BaliAnggota Resmob Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo, Jawa Timur, meringkus dua orang pelaku tindak pidana yang telah masuk dalam daftar ...

Read more »

Polres Situbondo Tangkap Dua DPO di Bali, Termasuk Pelaku Pencabulan AnakTim Resmob Polres Situbondo berhasil melacak dan menangkap dua Daftar Pencarian Orang (DPO) di Pulau Bali, salah satunya terlibat kasus pencabulan anak. Simak selengkapnya penangkapan DPO Bali ini.

Read more »

Polres Jakpus Bongkar Peredaran 3.898 Butir Obat Keras Ilegal, 14 Tersangka DitangkapAdapun pengungkapan kasus peredaran obat keras ini bermula dari adanya laporan masyarakat terkait aktivitas transaksi obat-obatan keras daftar G di sejumlah wilayah.

Read more »