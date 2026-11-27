Polres Semarang dan Disnaker meluncurkan program Poliran untuk menyalurkan tenaga kerja terdampak PHK dan lulusan baru, serta mencegah penipuan kerja.

Kota Semarang kembali menjadi sorotan positif dalam upaya penanganan pengangguran melalui inisiatif baru yang digagas oleh kepolisian dan pemerintah daerah. Program yang dikenal dengan nama Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran resmi diluncurkan pada Kamis pagi, menandai langkah konkret dari Polrestabes Semarang dalam kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Inisiatif ini hadir untuk menjawab tantangan pasar kerja yang semakin kompetitif, khususnya bagi ribuan masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK dan para lulusan baru perguruan tinggi yang sedang mencari pekerjaan pertama mereka.

Mekanisme Pelatihan Dan Penyaluran Tenaga Kerja

Program Poliran dirancang tidak hanya sebagai penghubung antara pencari kerja dan perusahaan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Peserta yang lolos seleksi tidak hanya mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan, tetapi juga wajib mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan selama tiga bulan di Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kota Semarang. Durasi pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar industri dan kebutuhan dunia usaha yang sedang berkembang pesat di wilayah Semarang.

Also read Zimbabwe luncurkan proyek yang didanai Tiongkok untuk perangi HIV/AIDS

Komandan Polisi Resort Kota Metropolitan Semarang, Kombes Erlin Tangjaya, menegaskan bahwa program ini memiliki tujuan ganda yang sangat strategis. Selain menyalurkan tenaga kerja ke berbagai perusahaan mitra, kepolisian juga memberikan edukasi mendalam terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah preventif ini sangat krusial untuk melindungi para pencari kerja, khususnya mereka yang berisiko tinggi terhadap penawaran pekerjaan ilegal yang dapat berujung pada tindak pidana.

Kombes Erlin Tangjaya menjelaskan bahwa sistem ini dirancang agar penyaluran tenaga kerja tepat sasaran dan tidak salah sasaran. Dengan adanya wadah yang terstruktur, polisi dan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa warga yang mendapatkan pekerjaan benar-benar siap secara fisik dan mental. Proses seleksi dan penempatan dilakukan secara ketat untuk mencegah adanya celah di mana para pekerja bisa ditarik ke dalam jaringan kejahatan pemerasan atau eksploitasi tenaga kerja.

Advertisement

Kolaborasi Institusi Dan Jaminan Tanpa Pungutan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Sutrisno, menegaskan bahwa kerja sama ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan asosiasi pengusaha lokal. Pemerintah setempat memfasilitasi perusahaan untuk mengadakan proses rekrutmen langsung di lokasi yang disediakan oleh dinas, tanpa membebankan biaya pendaftaran atau pungutan liar kepada para pelamar. Sutrisno memastikan bahwa setiap tahapan proses perekrutan diawasi secara ketat agar transparan dan adil bagi seluruh peserta yang mendaftar.

Disnaker Kota Semarang turut berkomitmen untuk mengawal seluruh proses penempatan tenaga kerja hingga para pekerja resmi diterima di perusahaan. Fasilitas ini termasuk bantuan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul selama proses negosiasi antara pekerja dan perusahaan. Sutrisno menekankan bahwa kehadiran Polri dan Disnaker secara bersama-sama menciptakan ekosistem kerja yang aman, di mana hak-hak pekerja terlindungi dari potensi eksploitasi atau penipuan.

Dampak Jangka Panjang Dan Pencegahan Penipuan

Program Poliran diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Semarang. Dengan memberikan pelatihan keterampilan selama tiga bulan, kualitas tenaga kerja lokal akan meningkat signifikan, sehingga daya saing mereka di pasar kerja nasional maupun internasional menjadi lebih kuat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain aspek ekonomi, program ini juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap kejahatan perdagangan orang dan penipuan tenaga kerja. Banyak kasus pencurian tenaga kerja dan penipuan lowongan kerja yang memanfaatkan ketiadaan informasi yang jelas bagi masyarakat. Melalui sosialisasi intensif dan pendampingan langsung oleh aparat kepolisian, risiko terjebak dalam skema penipuan yang melibatkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat ditekan secara drastis.

Advertisement

Pihak kepolisian dan dinas ketenagakerjaan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk memanfaatkan informasi lowongan dan pelatihan yang disediakan. Mereka mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh penawaran pekerjaan dengan imbalan tinggi yang tidak jelas asalnya. Program ini menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban sosial yang sejalan dengan kesejahteraan ekonomi warga kota.