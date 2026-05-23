Polres Pasaman Barat Imbauan Mencegah Pencurian Ternak

Polres Pasaman Barat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak menjelang Idul Adha 1447 H, mengingat peningkatan kebutuhan hewan kurban. Peternak dan penjual hewan kurban diminta untuk memperketat pengamanan, terutama pada malam hari, guna mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan.

Polres Pasaman Barat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak menjelang Idul Adha 1447 H , mengingat peningkatan kebutuhan hewan kurban . Polres Pasaman Barat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak menjelang Idul Adha 1447 H , mengingat peningkatan kebutuhan hewan kurban .

Peningkatan permintaan ini seringkali diikuti oleh risiko keamanan yang lebih tinggi, khususnya tindakan kriminal pencurian ternak. Peternak dan penjual hewan kurban diminta untuk memperketat pengamanan, terutama pada malam hari, guna mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Langkah preventif ini diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang mungkin dialami masyarakat. Sebagai respons terhadap potensi ancaman ini, Polres Pasaman Barat bersama jajaran Polsek telah dan akan terus melaksanakan patroli preventif di sejumlah titik rawan.

Patroli difokuskan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang hari raya Idul Adha 1447 H.





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polres Pasaman Barat Imbauan Pencegahan Pelaku Kejahatan Pengamanan Peternak Penjualan Hewan Kurban Idul Adha 1447 H Egyesült Államok Dolarnya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Realisasi PTSL di Papua Barat dan Papua Barat Daya capai 12,5 persenBadan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2026 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya baru ...

Read more »

DPRD DKI Jakarta: Bupati Jakarta Barat Inisiasi Kunjungan Antara Sector di Jakarta BaratDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth memutuskan untuk mengambil langkah dengan menginisiasi pertemuan lintas sektor melalui kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Read more »

Persib vs Persijap Jepara: Live Streaming, Imbauan, dan KendalaArtikel ini membahas tentang link live streaming Persib vs Persijap Jepara, imbauan yang diberlakukan menjelang pertandingan, dan kendala yang dihadapi.

Read more »

Polisi Amankan 310 Item Barang di Stadion GBLA, Imbauan untuk Jaga Aman, TertibPolisi di Polda Jabar mengamankan 310 item barang di Stadion GBLA, termasuk flare, strobe, strong red flare, mercon, petasan, minuman keras, dan kartu identitas. Mereka juga mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan pertandingan dan euforia suporter.

Read more »