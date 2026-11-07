Polres OKU Tangkap Muncikari Kasus Prostitusi dan TPPO

Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu menangkap wanita berinisial RY sebagai muncikari dalam kasus prostitusi dan TPPO di Baturaja Timur pada November 2026.

Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU) di Sumatera Selatan berhasil menggagalkan praktik perdagangan orang dan prostitusi yang dikelola oleh seorang wanita berinisial RY. Penangkapan tersebut dilakukan secara resmi pada Sabtu, 7 November 2026, dengan tersangka yang diduga kuat berperan sebagai muncikari atau pengatur jaringan prostitusi di wilayah setempat.

Detik-detik Penangkapan Tersangka Muncikari

Insiden penangkapan ini terjadi sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di kawasan Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur. Kepala Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polres OKU, AKP Yulia Fitri Yanti, mengonfirmasi bahwa tersangka RY berhasil diamankan saat sedang menjalankan aktivitasnya sebagai pengatur pelaku prostitusi di lokasi tersebut.

Also read Polres Bandara Ngurah Rai Tangkap Agen Travel Haji Bodong

Mekanisme Operasi dan Laporan Warga

Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang menyampaikan dugaan keberadaan praktik prostitusi di rumah kontrakan milik tersangka. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak kepolisian segera mengerahkan personel untuk melakukan penyelidikan mendalam di lokasi yang dilaporkan oleh warga yang merasa terganggu oleh aktivitas tersebut.

Saat petugas tiba di titik lokasi, mereka langsung menemukan aktivitas hubungan seksual antara korban yang berinisial AA dan seorang pria. Hasil pemeriksaan awal terhadap korban mengungkapkan bahwa wanita tersebut bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan tarif sebesar Rp500.000 untuk setiap transaksi yang dilakukan, yang menunjukkan adanya pola transaksi komersial yang jelas dalam jaringan tersebut.

Advertisement

Dampak Sosial dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kasus ini menyentuh aspek serius tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang tidak hanya merugikan korban secara fisik maupun psikis, tetapi juga mengganggu ketertiban umum di wilayah Baturaja Timur. Keberhasilan Polres OKU menangkap tersangka RY merupakan bukti nyata komitmen kepolisian dalam memberantas jaringan perdagangan orang dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.

Pihak kepolisian将继续 melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas jika ada. Korban AA juga akan mendapatkan pendampingan hukum serta pemulihan sosial dari pihak terkait untuk memastikan kesejahteraannya terpenuhi setelah peristiwa traumatis ini. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang untuk mencegah kejahatan serupa terulang di masa depan.