Polres Metro Tangerang Kota Ungkap Gudang Obat Keras Skala Besar, Barang Bukti 135 Ribuan Butir

Polisi menangkap dua tersangka dan mengamankan lebih dari 135 ribu butir obat keras dari berbagai merek dalam operasi di Tangerang. Kasus ini diduga terkait jaringan distribusi obat keras ilegal yang berpotensi membahayakan anak muda.

Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap gudang penyimpanan obat keras dari sebuah kontrakan di wilayah Tangerang, dengan total barang bukti sebanyak 135.346 butir obat keras dari berbagai jenis.

Penemuan ini terjadi setelah kepolisian melakukan pengejaran terhadap pemasok obat keras yang diduga menjadi sumber utama peredaran di area tersebut. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari, mengungkapkan bahwa jumlah barang bukti yang diamankan menunjukkan adanya aktivitas peredaran obat keras dalam skala besar yang berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya kalangan remaja.

Ia menambahkan bahwa obat-obatan tersebut kerap disalahguna dan menjadi salah satu pemicu berbagai tindak kriminal serta kenakalan remaja, sehingga Polres Metro Tangerang Kota berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan guna mengungkap pemasok utama dan jaringan yang lebih luas. Kapolres juga menegaskan langkah-langkah penindakan termasuk meningkatkan patroli, penyelidikan, dan penindakan terhadap peredaran obat keras ilegal. Ia mengajak masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan kepolisian atau Call Center 110 yang tersedia 24 jam.

Kasus ini terinspirasi dari operasi sebelumnya pada Jumat, 12 Juni 2026, oleh Polsek Benda yang juga berhasil mengungkap peredaran obat keras daftar G tanpa izin edar dalam jumlah besar. Dalam operasi itu, polisi mengamankan dua orang terduga pelaku, masing-masing berinisial FN alias Botil (25) dan R alias Idung (24), yang diduga berperan dalam jaringan distribusi obat keras ilegal di Tangerang.

Temuan dimulai dari informasi masyarakat mengenai transaksi obat keras jenis tramadol dan heximer melalui modus cash on delivery (COD) di kawasan Poris. Setelah mengidentifikasi pelaku, polisi mengamankan salah satu orang yang membawa obat keras tanpa izin edar, lalu melakukan pengembangan dengan menggeledah sebuah kontrakan yang dijadikan lokasi penyimpanan obat-obatan tersebut. Berdasarkan hasil penggeledahan, polisi menemukan ribuan pil yang tersimpan dalam jumlah besar dan diduga siap diedarkan.

Barang bukti yang disita mencakup 78.510 butir Tryhex, 45.200 butir Hexymer, 5.306 butir Tramadol, 6.000 butir PCC, 190 butir Merlopam, 130 butir Alprazolam serta Riklona, dua unit telepon genggam untuk transaksi, satu unit printer kemasan, dan satu unit sepeda motor. Kedua tersangka kini dendam di bawahapat hukum untuk proses lebih lanjut.

Polisi menyebutkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan berbahaya dan menjaga generasi muda dari ancaman narkotika serta obat keras ilegal yang semakin marak beredar dengan berbagai modus transaksi. Polres Metro Tangerang Kota menegaskan komitmennya untuk terus beroperasi dalam upaya pencegahan dan penindakan, mengingat dampak luas yang dapat ditimbulkan oleh sirkuit peredaran obat keras terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang rentan terhadap penyalahgunaan zat adiktif tersebut





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Obat Keras Narkotika Polres Metro Tangerang Kota Peredaran Obat Ilegal Penindakan Polisi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saat Piala Dunia Dimulai, Keluarga 135 Ribu Orang Hilang di Meksiko Turun ke JalanRatusan keluarga korban hilang di Meksiko menggelar aksi saat pembukaan Piala Dunia 2026 untuk menuntut perhatian atas 135 ribu kasus yang belum terpecahkan.

Read more »

Polres Penajam Paser Utara Hijaukan Pesisir dengan 1.000 MangrovePolres Penajam Paser Utara menanam 1.000 bibit mangrove di Pantai Nipah-Nipah sebagai upaya mencegah abrasi dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Read more »

15 Taruna Akpol Jalani Latja di Polres Malang, Perkuat Kompetensi dan Pengalaman LapanganLatihan kerja merupakan tahapan penting dalam membangun kemampuan teknis, kepemimpinan, serta profesionalisme para taruna.

Read more »

Forkopimda dan Polres Metro Depok Gelar Lomba Mancing HUT ke-80 BhayangkaraForkopimda Kota Depok menyerahkan hadiah lomba mancing dalam rangka HUT ke-80 Bhayangkara. Acara ini dihadiri oleh Kapolres Metro Depok Kombes Abdul Waras, Wali Kota Depok Supian Suri, Kajari Depok Arif Budiman, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna, dan Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Ginanjar Wahyutomo. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kekompakan dan silaturahmi antar pemangku jabatan dalam membangun Kota Depok.

Read more »