Polres Metro Tangerang Kota Selidiki Kasus Asusila Terhadap Remaja 17 Tahun

Polisi menyelidiki kasus dugaan tindakan asusila terhadap seorang remaja berusia 17 tahun di Tangerang. Korban diduga diajak minum minuman keras hingga mabuk dan kemudian menjadi korban tindakan tidak terpuji. Pelaku utama masih dalam pengejaran.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Tangerang Kota , Ajun Komisaris Polisi Suwito, mengumumkan bahwa laporan polisi telah diterima dengan nomor LP/B/920 pada tanggal 27 April 2026, dilaporkan oleh kakak korban yang berinisial NAS.

Korban merupakan seorang remaja berusia 17 tahun. Berdasarkan penyelidikan awal, korban diajak oleh pelaku untuk mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan kehilangan kesadaran. Peristiwa ini terjadi dengan adanya empat orang di lokasi kejadian, masing-masing berinisial I, A, A, dan R. R diketahui merekam atau memfoto kejadian tersebut, sementara I diduga kuat melakukan tindakan asusila terhadap korban yang tidak berdaya. Pelaku utama, berinisial I, diduga bertanggung jawab atas ajakan mengonsumsi minuman keras dan melakukan persetubuhan saat korban dalam keadaan tidak sadar.

Pihak kepolisian telah mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi kejadian dan saat ini kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, pelaku utama berinisial I masih dalam proses pengejaran intensif. Ajun Komisaris Besar Polisi Parikhesit, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota, menegaskan bahwa kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap kondisi korban yang masih di bawah umur, termasuk upaya pemulihan trauma dan dukungan psikologis. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan untuk memberikan penanganan dan pemulihan terbaik bagi korban.

Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa, 21 April 2026, dan kemudian menjadi viral di media sosial, menarik perhatian publik terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa remaja ini. Selain tindakan asusila, pelaku juga diduga melakukan intimidasi terhadap korban melalui pesan singkat, dengan menyebutkan bahwa korban telah 'dipakai' oleh banyak orang, yang merupakan bentuk perendahan dan upaya untuk mempermalukan korban. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan penyalahgunaan alkohol dan eksploitasi terhadap korban yang tidak berdaya.

