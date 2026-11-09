Polres Metro Siapkan Reaksi Lalu Lintas di Jakarta dan Kloter Parkir di GBK

Polrestabes Metro Jakarta Pusat mengatur arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR terkait aksi 10 November 2026 dengan menyediakan kloter parkir di GBK.

Polrestabes Metro Jakarta Pusat menyiapkan strategi khusus untuk mengelola kerumunan dan kemacetan di kawasan gedung pemerintahan pada Selasa, 10 November 2026. Langkah ini diambil sehubungan dengan adanya rencana aksi penyampaian pendapat yang diprediksi akan berkumpul di area Gedung DPR dan MPR RI.

Strategi Reaksi Lalu Lintas di Jalan Utama

Polres Metro menyiapkan rekayasa arus lalu lintas secara situasional di Jalan Gatot Subroto untuk mengantisipasi kepadatan yang mungkin terjadi. Keputusan untuk menerapkan pola rekayasa tersebut bergantung sepenuhnya pada kondisi lapangan dan dinamika kerumunan yang berkembang pada hari itu. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan situasi melalui kanal media sosial resmi @tmcpoldametro agar mendapatkan informasi terkini.

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Sejumlah ruas jalan lain juga diprediksi mengalami kemacetan signifikan selama pelaksanaan aksi. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pemuda, Jalan Gelora, Jalan Bendungan Hilir, hingga Jalan Penjernihan termasuk dalam daftar area rawan kepadatan. Pengemudi disarankan untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri melalui jalur-jalur tersebut jika tidak memiliki keperluan mendesak.

Kelompok Masyarakat dan Tuntutan Aksi

Aksi penyampaian pendapat pada tanggal 10 November 2026 ini melibatkan berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka. Meskipun detail tuntutan spesifik tidak disebutkan secara rinci dalam pengumuman resmi, historis demonstrasi di Jakarta pada pertengahan Juni 2026 menunjukkan bahwa isu biaya hidup sering menjadi pemicu utama. Pada masa itu, mahasiswa dan elemen masyarakat lain juga melakukan aksi dengan lokasi dan tuntutan yang beragam.

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Keamanan di sekitar lokasi aksi akan tetap dijaga ketat oleh aparat kepolisian untuk menjamin kelancaran umum. Masyarakat umum yang tinggal atau bekerja di sekitar kawasan tersebut diharapkan bersabar dan menyesuaikan jadwal perjalanan mereka. Koordinasi antara petugas lapangan dan manajemen lalu lintas akan dilakukan secara intensif selama berlangsungnya kegiatan.

Fasilitas Parkir Strategis di Gelora Bung Karno

Untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi peserta dan masyarakat sekitar, sejumlah kantong parkir strategis telah disiapkan di kawasan Gelora Bung Karno. Lokasi ini dipilih karena aksesibilitasnya yang relatif baik dan luas area yang tersedia untuk menampung kendaraan. Parkir di area jalan utama akan dibatasi untuk memperlancar aliran kendaraan yang melewati zona merah.

Beberapa lokasi utama yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan antara lain Lapangan ABC GBK, Kolam Renang Akuatik, Parkir Timur Senayan, Parkir Plaza Tenggara, serta area seberang Lapangan ABC GBK. Penggunaan fasilitas parkir tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke inti kawasan aksi.

Lokasi Tambahan dan Rute Alternatif

Selain area inti GBK, fasilitas parkir tambahan juga disediakan di sejumlah titik sekitar stadion dan kawasan Senayan. Parkir tersedia di area Kantor Kemenpora, Gedung TVRI, Senayan Park, GBK Arena, serta eks kantor Telkom. Warga dan pengendara disarankan untuk memanfaatkan lokasi-lokasi ini jika rute utama menuju GBK mengalami kemacetan parah.

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Masyarakat diimbau untuk menggunakan rute alternatif jika bertujuan menuju kawasan Jakarta Pusat atau Senayan. Menghindari area yang sudah ditandai sebagai zona aksi sangat disarankan untuk mencegah terjebak dalam kemacetan. Penyesuaian waktu perjalanan juga menjadi kunci utama untuk menghemat waktu dan menjaga kenyamanan berkendara di hari tersebut.