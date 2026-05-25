Polres Metro Jkt Tim Patroli Bersatu Ucapkan Tangga Tawuran di Jakarta Timur

Kerjasama Tim Patroli Perintis Presisi dan Patra Brimob berhasil membubarkan aksi tawuran pagi di Jakarta Timur. Petugas menegak kondisi aman, mengamankan barang bukti, dan mengimbau masyarakat melaporkan potensi gangguan. Operasi ini menandai komitmen tinggi Polres Metro Jakarta Timur atas keamanan publik dan keteraturan lalu lintas.

Satu aksi tawuran pada pagi hari di Kota Jakarta Timur berhasil dibubarkan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur berkolaborasi dengan personel Patra Brimob .

Kombes Polres Alfian menegaskan bahwa operasi darurat ini dimulai setelah menerima laporan masyarakat pada pukul 07.10 WIB mengenai kerusuhan yang sedang meresahkan wilayah tersebut. Segera setelah menerima informasi tersebut, Alfian mengirimkan Tim Patroli Perintis Presisi Cabang C dan D bersama petugas Patra Brimob ke lokasi kejadian. Pada pukul 07.28 WIB, para petugas berhasil menenangkan situasi dan membubarkan para pelaku tawuran.

Dalam kondisi yang sudah aman dan kondusif, Kombes Alfian menyatakan bahwa operasi tersebut difokuskan pada pencegahan korban dan penguasaan arus lalu lintas di sekitar daerah kejadian. Setelah aksi tawuran berhasil diatasi, Kombes Alfian melaporkan bahwa timnya menyisir lokasi kejadian untuk mengamankan barang bukti yang kemungkinan akan digunakan dalam aksi berseteru. Barang bukti tersebut meliputi tiga petasan, lima busur panah, dan satu proyektil ketapel yang diduga dapat memicu kekerasan lebih lanjut.

Petugas juga melakukan pemeriksaan lanjutan dan pengamanan di Pos Terpadu Bonsi guna menutupi potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi di masa mendatang. Kegiatan patroli gabungan ini menegaskan komitmen Polres Metro Jakarta Timur terhadap keamanan publik. Alfian menegaskan bahwa kesigapan petugas menjadi kunci keberhasilan operasi ini, dimana situasi di wilayah tersebut kembali aman dan terkendali dalam waktu singkat.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan potensi gangguan keamanan yang dapat mengancam ketertiban umum, sehingga pihak berwenang dapat menanggapinya secara cepat dan tepat. Kerjasama erat antara Tim Patroli Perintis Presisi dan Patra Brimob terbukti efektif saat berbagai aksi tawuran di wilayah metropolitan bergalar, termasuk di kawasan Kesambi. Operasi ini tidak hanya menanggulangi perkelahian, namun juga memulihkan ketertiban lalu lintas sehingga warga dapat melaksanakan aktivitas harian mereka tanpa gangguan.

Semua ini menegaskan bahwa Polres Metro Jakarta Timur, bersama tim patroli gabungan, tetap berjaga-jaga dalam menjaga keramaian. "





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polres Metro Jakarta Timur Patroli Perintis Presisi Patra Brimob Tawuran Keamanan Barang Bukti Arus Lalu Lintas Laporan Masyarakat Pengamanan Pos Terpadu Bonsi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya: Dua Orang Ditangkap sebagai Pengedar Narkoba Jenis Tembakau Sintetis di Jakarta TimurDirektorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan Klender dan Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Indah Hartantiningrum, pengungkapan ini bermula adanya laporan masyarakat yang marak terjadi peredaran narkoba jenis tembakau sintetis di wilayah Jakarta Timur. Melalui unit 4, Subdit 1 Ditresnakoba Polda Metro Jaya melakukan pemantauan dan berhasil menangkap terduga pelaku berinisial I di Jalan Darmaga Raya, Klender, dan terduga pelaku lainnya berinisial R di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur.

Read more »

Polres Metro Jakarta Selatan Menerima Patroli Besar Untuk Menyelamatkan Jalanan Jakarta SelatanPolres Metro Jakarta Selatan menjalankan patroli besar-besaran di Jakarta pada Minggu malam untuk mencegah kejahatan di jalanan. Patroli ini diterjunkan untuk mengantisipasi tawuran, balap liar, dan kejahatan jalanan lainnya di wilayah hukumnya. Apel besar jaung diikuti oleh petugas sebelum patroli dimulai.

Read more »

Polres Metro Jakarta Barat Tangkap Empat Terduga Pelaku Penyalahgunaan Obat kerasPolres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus empat individu terduga penyalahgunaan obat keras dalam patroli keamanan malam akhir pekan. Empat terduga pelaku yang diringkus adalah MM (30), MA (18), AM (22), dan BS (20). Bersama mereka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan mereka telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ini dilakukan pada Sabtu (23/5) malam hingga Minggu (24/5) dini hari, melibatkan 131 personel gabungan dari tiga pilar Jakarta Barat.

Read more »

Pasangan pengantin korban penipuan penyelenggara pernikahan mendatangi Polres Metro Jakarta TimurPasangan pengantin yang menjadi korban penipuan penyelenggara pernikahan, Marwah, Feny, dan Aldi, mendatangi ke Polres Metro Jakarta Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.

Read more »