Polres Metro Jakarta Utara Tangkap Delapan Pengguna Narkoba dalam Patroli Intensif Dini Hari

Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Utara pada 1 Juni 2026 berhasil mengamankan delapan pria yang diduga menggunakan narkotika serta menegakkan keamanan di zona rawan kejahatan, dengan operasi melibatkan 83 anggota dan razia stasioner di Danau Cincin.

Petugas Polres Metro Jakarta Utara melakukan operasi patroli intensif pada dini hari Senin 1 Juni 2026 untuk menegakkan ketertiban dan keamanan di wilayah hukum mereka.

Kegiatan yang dinamakan Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dilaksanakan mulai pukul 00.00 WIB dan melibatkan 83 anggota gabungan dari berbagai satuan. Rute patroli mencakup titik‑titik rawan kejahatan seperti Mapolres Metro Jakarta Utara, Ujung Pelumpang Koja, Putaran Boulevard Kelapa Gading, Jalan Gaya Motor, Jalan Raya Sunter, serta kawasan Danau Cincin di Tanjung Priok. Pada pukul 00.30 WIB, tim yang sama juga melakukan razia stasioner di sekitar Danau Cincin untuk memeriksa kendaraan yang melintas di area yang dikenal rawan aktivitas kriminal.

Selama pemeriksaan, petugas menemukan delapan pria yang diduga kuat menggunakan narkotika. Mereka langsung diamankan, dibawa ke Markas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ketua Sub Bagian Operasi dan Penindakan Polres Metro Jakarta Utara, Kompol M Syahroni, menjelaskan bahwa tujuan utama operasi ini adalah mencegah dan menindak potensi kejahatan jalanan seperti kepemilikan senjata tajam, penyalahgunaan narkoba, begal, serta pencurian kendaraan bermotor. Menurut laporan lapangan, hingga pukul 03.00 WIB situasi di wilayah hukum tetap aman, tertib, dan kondusif.

Polres Metro Jakarta Utara menekankan pentingnya peran serta warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap indikasi gangguan keamanan melalui layanan darurat 110 yang dapat diakses 24 jam sehari. Dengan sinergi antara aparat keamanan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan tingkat kejahatan dapat ditekan dan suasana aman tetap terjaga di seluruh area Jakarta Utara.

Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat kehadiran di ruas‑rusas utama, meningkatkan rasa aman publik, serta menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu





