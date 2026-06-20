Polres Metro Jakarta Utara menahan selebgram Adam Deni Gearaka karena melakukan aksi koboi jalanan. Dia melakukan pengerusakan fasilitas usaha di Ruko Yummy Coin dan membawa airsoft gun saat beraksi.

Polres Metro Jakarta Utara menahan selebgram Adam Deni Gearaka karena melakukan aksi koboi jalanan . Dia melakukan pengerusakan fasilitas usaha di Ruko Yummy Coin, Jalan Terusan Kelapa Hybrida, Sukapura, Cilincing, serta membawa airsoft gun saat beraksi.

Kasus ini terungkap setelah penyidik menerima laporan dari warga pada Rabu (17/6) sekitar pukul 20.30 WIB. Adam Deni diduga memaksa masuk ke ruko tempat usaha milik korban. Di sana dia menghancurkan papan reklame toko, bolongnya dinding pembatas, serta merusak properti lainnya seperti kursi dan fasilitas sanitasi. Tersangka juga mengintimidasi dengan memperlihatkan senjata jenis airsoft gun yang terselip di pinggangnya kepada petugas keamanan ruko.

Aksi pelaku tak berlanjut sehari kemudian. Tersangka kembali mendatangi lokasi dan merusak bagian eksterior mobil korban yang terparkir. Personel Polsek Cilincing langsung diturunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Polri menanggapi setiap laporan masyarakat secara serius, objektif, dan profesional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif dan pemenuhan alat bukti termasuk rekaman CCTV ruko, keterangan tujuh orang saksi, serta penyitaan satu unit airsoft gun, status hukum ADG telah dinaikkan menjadi tersangka dan saat ini resmi ditahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa meskipun motifnya dipicu oleh perselisihan pribadi, cara penyelesaian masalah dengan melakukan intimidasi senjata dan merusak properti publik adalah tindakan melawan hukum yang harus diproses secara profesional.

Atas perbuatannya, tersangka Adam Deni dijerat Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pengrusakan barang milik orang lain





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Polres Metro Jakarta Utara Adam Deni Gearaka Aksi Koboi Jalanan Pengerusakan Fasilitas Usaha Airsoft Gun

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