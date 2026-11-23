Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Rien Wartia Trigina sebagai tersangka kasus penganiayaan asistensi rumah tangga di Bintaro. Proses ini didahului dengan pemanggilan resmi dan kerjasama penuh dari pihak tersangka.

Polisi Reserse Metro Jakarta Selatan resmi menetapkan Rien Wartia Trigina sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga. Proses hukum ini berlangsung di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, di mana tersangka diperiksa pada hari Jumat tanggal 20 November tahun 2026.

Alasan Penetapan Tersangka Tanpa Penahanan

Kepala Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmalinda, menjelaskan bahwa tersangka tidak ditahan sejak awal proses penyidikan karena dinilai sangat kooperatif. Keputusan untuk tidak melakukan penahanan didasarkan pada sikap keterbukaan dan kerjasama dari Rien Wartia Trigina selama menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

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AKP Nurmalinda menegaskan bahwa sikap kooperatif tersebut menjadi faktor utama dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh penyidik. Hal ini menunjukkan bahwa tersangka tidak memiliki niat untuk melarikan diri atau menghalangi jalannya proses hukum yang sedang berlangsung di wilayah hukum Jakarta Selatan.

Riwayat Pemanggilan dan Kendala Jadwal

Sebelum akhirnya dapat diperiksa secara resmi pada 20 November, proses pemanggilan tersangka sempat terkendala oleh berbagai alasan. Pada tahap awal, kuasa hukum dari Rien Wartia Trigina secara resmi mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan karena tersangka saat itu sedang berada di London, Inggris.

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Pada tahap berikutnya, pihak dari sang tersangka kembali mengirimkan konfirmasi bahwa mereka belum dapat memenuhi panggilan penyidik. Alasannya adalah karena Rien Wartia Trigina sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, sehingga jadwal pemeriksaan harus menyesuaikan dengan ketetapan waktu ibadah tersebut.

Setelah menyelesaikan urusannya di London dan usai melaksanakan ibadah umroh, Rien Wartia Trigina akhirnya memenuhi panggilan kedua dari polisi. Ia hadir di Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukumnya, menandakan langkah formal dalam penyelesaian perkara ini.

Durasi dan Mekanisme Pemeriksaan Hukum

Pemeriksaan terhadap Rien Wartia Trigina berlangsung selama dua hingga tiga jam di kantor polisi. Dalam sesi pemeriksaan tersebut, para penyidik mengajukan sekitar tiga puluh pertanyaan kepada tersangka untuk menggali fakta-fakta terkait kasus yang terjadi.

Kehadiran penasihat hukum saat pemeriksaan memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Interaksi ini bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi lengkap mengenai peristiwa kekerasan yang dilaporkan dalam kasus tersebut.

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Asal Mula Laporan Kepolisian

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan terkait peristiwa kekerasan fisik. Seorang perempuan dengan inisial H melaporkan mengalami kekerasan fisik yang terjadi di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan, pada tanggal 28 April 2026.

Laporan resmi tersebut diterima oleh pihak kepolisian pada tanggal 29 April 2026. Polisi mencatat laporan ini dengan nomor register LP/1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan sebagai dasar dimulainya penyidikan terhadap kasus penganiayaan tersebut.

Imbauan Profesionalisme dalam Proses Hukum

Pihak Polres Metro Jakarta Selatan mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kepolisian meminta agar tidak ada intervensi atau spekulasi yang dapat mengganggu jalannya penyidikan oleh tim profesional.

Pelaksanaan penyidikan harus dilakukan secara objektif dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Ruang gerak penyidik harus diberikan penuh agar perkara dapat diselesaikan dengan tepat dan memberikan keadilan bagi korban maupun tersangka sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.