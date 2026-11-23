Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Erin sebagai tersangka tanpa penahanan karena sikap kooperatif. Alasan resmi dan proses hukum lanjutan terhadap mantan istri Andre Taulany.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga yang melibatkan Erin Wartia Trigina atau yang dikenal sebagai Erin, mantan istri Andre Taulany, telah memasuki tahap penyelesaian administratif oleh Polri. Polres Metro Jakarta Selatan secara resmi memutuskan untuk tidak menahan tersangka meskipun statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana tersebut. Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap sikap kooperatif dari diri tersangka selama proses penyelidikan berlangsung.

Alasan Kebijakan Non-Penahanan Tersangka

Keputusan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Erin Wartia Trigina secara eksplisit didasarkan pada factor kerelaan dan kerja sama yang ditunjukkannya selama proses hukum. AKP Nurmalinda, yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Selatan, menegaskan bahwa sikap kooperatif adalah elemen utama di balik keputusan strategis ini. Ia menyatakan bahwa tersangka tidak menunjukkan perilaku yang mengganggu jalannya penyelidikan atau upaya penyelidikan.

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Prosedur hukum yang dilalui oleh Erin juga menunjukkan kepatuhan terhadap instruksi aparat penegak hukum. Meskipun pada awalnya menyampaikan permohonan resmi untuk menunda pemeriksaan melalui kuasa hukumnya karena alasan domisili di London, Inggris, ia tetap mematuhi jadwal yang ditetapkan kemudian. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dan representasi hukum dari tersangka demi kelancaran proses investigasi.

Riwayat Pemanggilan dan Keterlibatan Ibadah

Perjalanan Erin untuk memenuhi panggilan penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan tidak berjalan mulus sejak awal. Setelah pertama kali menolak karena berada di luar negeri, ia kembali mengonfirmasi ketidakmampuannya untuk hadir pada pemanggilan berikutnya. Alasan yang dikemukakan kali ini adalah keterlibatannya dalam pelaksanaan ibadah umroh di Tanah Suci, Makkah.

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Baru pada hari Jumat tanggal 20 November 2026, Erin akhirnya bersedia untuk memenuhi panggilan resmi aparat penegak hukum. Ketertundaan ini tidak menghalangi pihak kepolisian untuk melanjutkan tugasnya, dan ia hadir di kantor kepolisian didampingi oleh penasihat hukumnya. Kehadirannya ini menandai awal dari tahap interogasi intensif yang akan menentukan arah bukti-bukti dalam kasus tersebut.

Detail Proses Interogasi dan Jumlah Pertanyaan

Proses pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap Erin Wartia Trigina berlangsung dengan durasi yang cukup signifikan dan detail. Dalam sesi tersebut, tim penyidik mengajukan serangkaian pertanyaan yang mencakup lebih dari 30 poin spesifik untuk menggali fakta dan klarifikasi terkait dugaan penganiayaan. Total waktu yang digunakan untuk sesi interogasi ini adalah sekitar dua hingga tiga jam, yang menunjukkan kedalaman pertanyaan yang diajukan.

Keberadaan penasihat hukum selama sesi interogasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terjaga sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Proses ini berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat Satreskrim untuk memastikan tidak ada upaya manipulasi atau penghindaran tanggung jawab oleh tersangka. Hasil dari sesi ini akan menjadi landasan utama dalam menyusun laporan akhir penyidikan.

Proses Selanjutnya dan Latar Belakang Laporan Polisi

Tahap selanjutnya dalam penanganan kasus ini adalah penyusunan berkas perkara yang komprehensif oleh pihak penyidik. Seluruh data, bukti, dan hasil interogasi akan dikumpulkan dan disusun rapi sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Langkah ini adalah prosedur standar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk memastikan bukti-bukti sudah siap untuk proses persidangan.

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Awal mula kasus ini bermula dari laporan yang diterima oleh pihak kepolisian terkait kekerasan fisik yang dialami seorang perempuan dengan inisial H. Laporan tersebut menyatakan bahwa kejadian berawal pada tanggal 28 April 2026 di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Laporan resmi ini diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 29 April 2026 dengan nomor registrasi LP/1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan.

Polres Metro Jakarta Selatan memberikan imbauan tegas kepada seluruh pihak masyarakat dan media untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Aparat kepolisian meminta agar tidak ada intervensi atau spekulasi yang dapat mengganggu objektivitas penyidik dalam menangani perkara secara profesional. Ruang yang cukup bagi polisi untuk bekerja tanpa tekanan dianggap penting demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh pihak yang terlibat.