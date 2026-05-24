Polres Metro Jakarta Selatan Menerima Patroli Besar Untuk Menyelamatkan Jalanan Jakarta Selatan

Polres Metro Jakarta Selatan menjalankan patroli besar-besaran di Jakarta pada Minggu malam untuk mencegah kejahatan di jalanan. Patroli ini diterjunkan untuk mengantisipasi tawuran, balap liar, dan kejahatan jalanan lainnya di wilayah hukumnya. Apel besar jaung diikuti oleh petugas sebelum patroli dimulai.

Apel besar jaung diikuti oleh petugas sebelum patroli dimulai. Petugas patroli adalah operasi Perintis Presisi yang mengawasi beberapa titik rawan di Jakarta Selatan. Petugas patroli dan polisi melerai anak muda yang nongkrong di Taman Lebak Bulus dan memerintahkan mereka pulang ke rumah. Tiga pemuda menggunakan sepeda motor mencurigakan dihentikan dan diperiksa, tetapi tidak ditemukan barang-barang berbahaya. Selama patroli, situasi wilayah Jakarta Selatan aman dan terkendali





