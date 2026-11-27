Polres Metro Jakpus menyalurkan 500 paket sembako melalui Gerakan Pangan Murah di Kemayoran. Setiap paket dijual Rp50.000 dengan rincian beras, minyak, dan telur untuk membantu warga.

Polres Metro Jakarta Pusat menyelenggarakan program Gerakan Pangan Murah di kawasan Kemayoran, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 27 November 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga dengan menyediakan kebutuhan pokok dalam bentuk paket sembako yang dijual dengan harga sangat terjangkau.

Rincian Paket Sembako Gerakan Pangan Murah

Polisi telah menyediakan sejumlah lima ratus paket sembako dengan harga jual masing-masing sebesar lima puluh ribu rupiah. Setiap paket tersebut berisi bahan makanan pokok berupa lima kilogram beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog. Selain beras, setiap warga yang membeli paket tersebut juga mendapatkan satu liter Minyak Kita dan satu kilogram telur ayam.

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Kepedulian Polri dalam Gerakan Pangan Murah

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Ronny Lumban Gaol menegaskan bahwa kehadiran Polri selalu ditujukan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa polisi harus berada di tengah warga dan membantu memenuhi kebutuhan dasar dengan harga yang bersahabat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol SN Wiratama bersama para personil satuan tersebut.

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Dukungan Terhadap Program Pemerintah

Kegiatan di depan Markas Polres Metro Jakarta Pusat ini merupakan bentuk dukungan tegas dari kepolisian terhadap program pemerintah. Fokus utamanya adalah menjaga ketersediaan stok serta keterjangkauan harga bahan pangan bagi lapisan masyarakat luas. Kapolres berharap program ini mampu menekan angka pengeluaran masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar wilayah Kemayoran, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Harapan dan Dampak Gerakan Pangan Murah

Penyaluran lima ratus paket sembako ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara Polri dengan masyarakat. Kapolres Ronny Lumban Gaol menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah membantu meringankan beban biaya kebutuhan pokok warga. Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana institusi kepolisian berperan aktif dalam stabilisasi harga dan kesejahteraan sosial di ibu kota.