Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Jaringan Rekrutmen Tentara Bayaran WNI ke Rusia

Polres Metro Jakarta Barat mengungkap jaringan perekrutan tentara bayaran Indonesia ke Rusia. Enam tersangka ditetapkan dengan modus iming-iming gaji tinggi hingga Rp 50 juta per bulan.

Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar jaringan rekrutmen warga negara Indonesia untuk menjadi tentara bayaran di wilayah konflik Rusia. Operasi ini menghasilkan penetapan enam orang tersangka yang terdiri dari dua warga asing asal Rusia dan Ukraina serta empat pelaku lokal. Kasus ini terungkap setelah polisi menelusuri modus operandi yang menggunakan janji finansial besar untuk menarik calon prajurit.

Rincian Gaji Tinggi Dan Janji Kontrak

Komisaris Besar Nasriadi, Kepala Polres Metro Jakarta Barat, menyatakan bahwa setidaknya ada 23 orang Indonesia yang telah berangkat ke Rusia melalui jaringan ini. Dari jumlah tersebut, satu orang dikonfirmasi tewas dan beberapa lainnya mengalami luka berat akibat tembakan atau ranjau darat. Para korban dipaksa tetap bertempur karena kontrak yang mereka tanda tangani bersifat mati tanpa jaminan keselamatan.

Also read Polres Metro Siapkan Reaksi Lalu Lintas di Jakarta dan Kloter Parkir di GBK

Modus utama perekrutan adalah menawarkan uang kontrak sebesar Rp 400 juta dengan gaji bulanan mencapai Rp 50 juta. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rita Wulandari Wibowo, menjelaskan bahwa agen juga menjanjikan tunjangan anak sebesar Rp 3 juta serta bonus pengamanan perbatasan. Namun, hampir seluruh janji finansial tersebut tidak terpenuhi setelah para korban tiba di lokasi.

Dua Kluster Perekrutan Dan Kolaborasi Asing

Nasriadi menguraikan adanya dua kluster utama dalam jaringan perekrutan ini. Kluster pertama memanfaatkan media sosial sebagai alat penyebaran informasi kepada masyarakat umum. Salah satu kasusnya melibatkan mantan anggota TNI atau Polri yang tertarik karena ajakan daring tersebut. Kluster kedua berasal dari ajakan langsung tentara Rusia kepada rekan-rekan mereka di Indonesia.

Advertisement

Agen-agen lokal yang terlibat biasanya merekrut orang dari lingkungan terdekat seperti teman, pacar, atau sahabat sekolah. Mereka mendapatkan komisi yang ditransfer melalui jaringan perbankan internasional untuk setiap kepala yang berhasil direkrut. Kriteria awal mengutamakan kemampuan militer, namun seiring waktu standar ini longgar menjadi pria sehat dari pekerjaan nonmiliter.

Yang mengejutkan, warga Rusia dan Ukraina yang sedang berperang saling berkolaborasi dalam operasi perekrutan di Indonesia. Kedua pihak datang ke Indonesia menggunakan visa turis dan visa belajar untuk membangun jaringan rekrutmen. Saat ini, polisi telah mengamankan dua pelaku tambahan selain enam tersangka awal yang sudah ditetapkan.

Pelatihan Berat Dan Dampak Sosial Keluarga

Setelah tiba di Rusia, para tentara bayaran wajib menjalani pelatihan selama enam bulan di perbatasan Rusia-Ukraina. Proses ini mencakup instruksi menembak dan membunuh sebelum dikirim ke medan perang. Dari data sementara, sekitar 15 orang berasal dari latar belakang pekerjaan nonmiliter seperti pekerja serabutan atau swasta yang membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga.

Keluarga korban mulai menyadari penipuan ketika suami-suami mereka tidak bisa dihubungi selama kurang lebih dua bulan. Tiga istri korban kini mencari keadilan dan kebenaran mengenai nasib para suami mereka. Rita Wulandari Wibowo menangani pemeriksaan terhadap tiga istri korban serta satu tersangka perempuan berinisial TM yang terkait dengan jaringan ini.

Advertisement

Koordinasi Internasional Dan Bukti Fisik

Penyelidikan saat ini melibatkan koordinasi intensif antara kepolisian dengan Kementerian Luar Negeri dan Divisi Hubungan Internasional Polri. Tim gabungan bekerja keras untuk memverifikasi kondisi terkini para warga negara Indonesia yang berada di zona konflik. Upaya pemulangan akan segera dilakukan jika status dan lokasi para korban dapat dipastikan.

Bukti fisik yang telah diamankan meliputi paspor, visa, surat kuasa, serta dokumen kontrak kerja di Rusia. Selain itu, terdapat rekaman foto dan video unggahan para korban yang mengenakan seragam militer di negara Rusia. Dokumen transfer keuangan juga menjadi bagian penting dari berkas perkara untuk melacak aliran dana jaringan ilegal ini.