Polres Metro Bekasi peresmikan Kampung Sederhana Bersinar di Cikarang Utara pada 27 November 2026 untuk mengurangi narkoba dan tingkatkan kemandirian ekonomi warga.

Kepolisian Resor Metro Bekasi secara resmi meresmikan program Kampung Sederhana Bersinar di Kampung Kapling, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Jumat, 27 November 2026. Inisiatif besar ini merupakan strategi komprehensif yang dirancang untuk memberantas peredaran narkoba sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal di wilayah yang sebelumnya dikenal memiliki kerawanan tinggi.

Strategi Pencegahan Narkoba Melalui Ekonomi

Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Angga Dewanto Basari, menegaskan bahwa program Kampung Sederhana Bersinar hadir sebagai jawaban nyata atas kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang aman dan produktif. Program ini dirancang khusus untuk menciptakan wilayah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang tidak hanya bersih dari narkoba tetapi juga mandiri secara ekonomi dan memiliki daya produktivitas yang tinggi.

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Kampung Kapling dipilih sebagai lokasi pilot project karena selama ini dikenal sebagai area dengan transaksi narkoba yang cukup tinggi di yurisdiksi Kabupaten Bekasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebanyak 100 warga Kampung Kapling bersama tokoh masyarakat setempat digerakkan untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kawasan bersih narkoba. Langkah ini menunjukkan kolaborasi erat antara institusi kepolisian dengan elemen masyarakat dalam membersihkan lingkungan dari praktik ilegal.

Integrasi Budidaya Melon Hidroponik

Sebagai wujud konkret dari program pemberdayaan ekonomi, Polres Metro Bekasi mengintegrasikan upaya pencegahan narkoba dengan budidaya bibit buah melon hidroponik. Program ini dihadirkan sebagai langkah preventif untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal. Dengan adanya peluang usaha ini, diharapkan produktivitas warga meningkat dan kemandirian ekonomi tercapai secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan berbagai program institusi Polri yang berorientasi pada pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.

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Peresmian Kampung Sederhana Bersinar ditandai dengan momen simbolis berupa penyerahan dan penanaman bibit melon bersama perwakilan masyarakat. Acara ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun lingkungan yang produktif dan berkelanjutan. Polres Metro Bekasi melalui program ini tidak hanya berupaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memberikan solusi nyata melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengurangi kerawanan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi faktor pemicu utama bagi tindak pidana narkoba.

Dampak Nyata Bagi Masyarakat Lokal

AKBP Angga Dewanto Basari berharap Kampung Kapling mampu bertransformasi menjadi area percontohan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, mandiri, produktif, sejahtera, serta bersih dari narkoba. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat menjadi model sukses yang dapat diadopsi oleh wilayah lain di Kabupaten Bekasi. Kolaborasi multidimensi ini menjadi kunci utama dalam mencapai target pemberantasan narkoba yang berkesinambungan.

Langkah konkret seperti budidaya hidroponik ini memberikan dampak positif ganda bagi warga Kampung Kapling. Di satu sisi, mereka mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil panen melon. Di sisi lain, keterlibatan mereka dalam kegiatan produktif menjauhkan mereka dari pergaulan yang berisiko terlibat narkoba. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengubah mindset masyarakat dari sekadar korban atau pelaku menjadi agen perubahan yang aktif.

Masa Depan Kawasan Bersih Narkoba

Keberlanjutan program Kampung Sederhana Bersinar akan sangat bergantung pada konsistensi partisipasi warga dan dukungan teknis dari Polres Metro Bekasi. Monitoring dan evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan bahwa target kemandirian ekonomi dan bebas narkoba tercapai secara optimal. Jika berhasil, model ini dapat diperluas ke desa-desa lain di wilayah hukum Kabupaten Bekasi yang memiliki tingkat kerawanan serupa.

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Program ini juga menjadi contoh nyata bagaimana penegak hukum dapat bertransformasi dari sekadar petugas keamanan menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Dengan fokus pada akar masalah seperti kemiskinan dan pengangguran, pencegahan narkoba menjadi lebih efektif. Masyarakat Kampung Kapling kini memiliki harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah dan sejahtera melalui kerja sama yang solid.