Polres Lebak Tetapkan Tersangka Penistaan Agama Terkait Video Injak Al-Qur'an

Polres Lebak menetapkan dua tersangka terkait video viral yang memperlihatkan adegan sumpah dengan cara menginjak Al-Qur'an. Tindakan ini memicu keresahan di masyarakat dan mendorong polisi untuk melakukan penyelidikan intensif. Kasus bermula dari dugaan pencurian yang berujung pada tindakan penistaan agama.

Polres Lebak menggelar pemeriksaan intensif terkait video viral yang menampilkan adegan sumpah dengan cara menginjak Al-Qur'an . Peristiwa ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya umat Muslim, dan mendorong pihak kepolisian untuk bertindak cepat. Penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, mengungkap motif di balik tindakan tersebut, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan tidak menyebarkan berita bohong sangatlah penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya konflik.\Kasus ini bermula dari dugaan pencurian di sebuah salon milik salah satu pelaku, NL, terhadap MT. Karena MT tidak mengakui perbuatannya, NL memaksa MT untuk bersumpah dengan cara yang sangat kontroversial, yaitu menginjak Al-Qur'an. Perbuatan ini kemudian direkam dan disebarluaskan melalui media sosial, sehingga menjadi viral dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Kedua tersangka, NL dan MT, telah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. NL dijerat dengan pasal yang lebih berat, sementara MT dijerat dengan pasal yang lebih ringan. Penetapan status tersangka dilakukan setelah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap keduanya. Polisi juga telah mengamankan barang bukti dan berupaya mengumpulkan informasi tambahan untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Proses hukum terhadap para tersangka akan dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak.\Kapolres Lebak, Iptu Mustafa, menyatakan bahwa pihak kepolisian berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Masyarakat diminta untuk mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian dan tidak menyebarluaskan video yang dapat memicu keresahan. Kombes Pol Maruli Hutapea, Kabid Humas Polda Banten, menambahkan bahwa polisi akan terus berjaga di lokasi kejadian untuk memastikan keamanan dan mencegah terjadinya kerusuhan. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah. Sanksi pidana yang akan dikenakan kepada para tersangka bervariasi, tergantung pada tingkat keterlibatan dan pasal yang dilanggar. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kembali tindakan serupa di masa mendatang. Proses hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum





