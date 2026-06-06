Polres Kudus Gelar Operasi Patuh Candi 2026 untuk Turunkan Kecelakaan Lalu Lintas

Polres Kudus menyelenggarakan Operasi Patuh Candi 2026 dari 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini fokus pada edukasi, pencegahan, dan penindakan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas serta menciptakan budaya patuh di jalan raya.

Jelang Operasi Patuh Candi 2026 , Polres Kudus gencar mengajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Simak pentingnya edukasi dan penindakan demi keamanan bersama. Operasi yang akan berlangsung selama dua minggu penuh ini dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026, dengan fokus pada peningkatan kesadaran dan ketertiban di jalan raya.

Ajun Komisaris Polisi (AKP) Aulia Dwi Maha Putri menjelaskan bahwa Operasi Patuh Candi 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran. Lebih dari itu, operasi ini mengedepankan upaya edukasi dan pencegahan yang masif. Tujuannya sangat jelas, yaitu menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kudus dan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman bagi semua. Momen Operasi Patuh Candi 2026 diharapkan dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat.

Kesadaran ini mencakup kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan pribadi dan pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, keselamatan berlalu lintas dapat menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Operasi Patuh Candi 2026 yang akan segera digelar oleh Polres Kudus memiliki pendekatan yang komprehensif.

AKP Aulia Dwi Maha Putri menegaskan, "Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, melainkan juga mengedepankan upaya edukasi dan pencegahan guna menekan angka kecelakaan di jalan raya.

" Pendekatan ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik masyarakat. Sebelum operasi dimulai, Satlantas Polres Kudus telah gencar melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran pengguna jalan secara proaktif. Dengan demikian, diharapkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan melalui pemahaman yang lebih baik.

Edukasi yang diberikan mencakup berbagai aspek penting dalam berlalu lintas. Penekanan pada pencegahan menjadi kunci untuk mengubah perilaku pengendara. Hal ini sejalan dengan visi menciptakan budaya Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang harus diinternalisasi sebagai sebuah budaya. AKP Aulia Dwi Maha Putri menekankan bahwa Operasi Patuh Candi 2026 adalah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Ini bukan hanya tentang menghindari tilang, melainkan tentang menjaga nyawa. Polres Kudus mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

"Kami mengajak seluruh masyarakat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Tertib dijalan bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya," ujarnya. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya empati dan tanggung jawab sosial di jalan raya. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar membutuhkan partisipasi aktif dari setiap individu.

Dengan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama, setiap perjalanan dapat dilakukan dengan lebih tenang dan minim risiko. Budaya ini akan berkontribusi besar pada penurunan angka fatalitas kecelakaan. Dalam rangka mendukung Operasi Patuh Candi 2026 dan menciptakan lalu lintas yang aman, Satlantas Polres Kudus menyampaikan beberapa imbauan krusial kepada masyarakat. Selain imbauan terkait keselamatan pribadi, masyarakat juga diminta untuk turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Hal ini termasuk tidak melakukan balap liar yang membahayakan. Penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis juga dilarang karena dapat menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketertiban umum. Kepatuhan terhadap imbauan ini tidak hanya melindungi diri sendiri dari potensi bahaya, tetapi juga berkontribusi pada kenyamanan dan keamanan seluruh penggunajalan. Langkah-langkah preventif ini sangat vital untuk mencapai tujuan Operasi Patuh Candi 2026.

Untuk memastikan kelancaran Operasi Patuh Candi 2026, Satlantas Polres Kudus telah melakukan persiapan matang. Pada Sabtu (6/6), apel pagi digelar untuk pengecekan kesiapan personel, kelengkapan perorangan, dan kendaraan dinas. Pengecekan ini merupakan bagian integral dari perencanaan operasi. Tujuan dari pengecekan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh personel dan sarana pendukung siap digunakan secara maksimal.

Kesiapan ini krusial agar pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2026 dapat berjalan efektif. Setiap detail diperhatikan demi keberhasilan operasi. Kasatlantas juga mengingatkan seluruh anggota untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Disiplin dan profesionalisme harus dijaga dengan baik





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