Polres Kuansing Tangkap Pelaku PETI, Warga Sempat Jemput Paksa dan Ancam Anarkis

Polres Kuantan Singingi (Kuansing) berhasil menangkap terduga pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI) setelah sebelumnya sempat terjadi penjemputan paksa oleh warga. Penangkapan ini diwarnai dengan tuntutan pembebasan pelaku dari ratusan warga yang mengancam akan melakukan tindakan anarkis.

jpnn.com, KUANSING - Polres Kuantan Singingi ( Kuansing ) kembali berhasil menangkap seorang terduga pelaku Pertambangan Tanpa Izin ( PETI ). Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari sebuah insiden yang sebelumnya melibatkan penjemputan paksa terhadap pelaku oleh ratusan warga dari Mapolsek Kuantan Hilir.

Peristiwa bermula pada Selasa, 7 April 2026, ketika Kapolsek Kuantan Hilir, Iptu Edi Winoto, menerima informasi penting dari masyarakat terkait adanya aktivitas PETI yang meresahkan di Desa Rawang Ogung, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Menindaklanjuti laporan yang masuk, Kapolsek langsung memerintahkan Kanit Reskrim, Iptu Debi Setyawan, beserta jajaran anggota untuk segera melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan. Tim penyelidik bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud, dan di sana mereka menemukan bukti kuat yang mengarah pada aktivitas ilegal tersebut. Setibanya di lokasi, tim menemukan dua unit rakit yang diduga kuat digunakan untuk kegiatan penambangan tanpa izin. Situasi semakin menegangkan ketika tim mendapati satu rakit sedang dioperasikan oleh dua orang. Dalam operasi yang berlangsung cepat dan terencana, satu orang pelaku berhasil diamankan di tempat kejadian perkara (TKP). Namun, satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri, memanfaatkan situasi yang memungkinkan untuk menghindari penangkapan. Pelaku yang berhasil diamankan, bersama dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi, segera dibawa ke Mapolsek Kuantan Hilir untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan meliputi perlengkapan yang digunakan dalam aktivitas PETI, yang akan menjadi dasar penting dalam proses hukum selanjutnya. Kasatreskrim Polres Kuansing, Iptu Gerry Agnar Timur, memberikan keterangan pers terkait penangkapan ini pada Sabtu, 11 April. Penangkapan ini menunjukkan komitmen Polres Kuansing dalam memberantas aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kasus ini menjadi perhatian serius karena dampak negatif PETI terhadap lingkungan dan potensi kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan dari sektor pertambangan yang tidak berizin. Upaya penegakan hukum akan terus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku PETI dan mencegah aktivitas serupa terjadi di masa mendatang.\Namun, perkembangan tak terduga terjadi yang berpotensi menghambat proses hukum. Setelah penangkapan dilakukan, situasi di Mapolsek Kuantan Hilir berubah menjadi tegang. Ratusan warga, yang diduga kuat berasal dari Desa Petai Inuman, tiba-tiba mendatangi Mapolsek secara beramai-ramai. Kedatangan massa ini bukan tanpa tujuan; mereka menyampaikan tuntutan yang sangat tegas, yaitu agar pelaku yang telah diamankan segera dibebaskan. Tuntutan ini disampaikan dengan nada yang cukup keras, bahkan disertai ancaman akan melakukan tindakan anarkis jika permintaan mereka tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian. Ancaman ini tentu saja menjadi tantangan berat bagi pihak kepolisian, yang harus menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus menegakkan hukum secara adil dan tegas. Situasi ini memerlukan penanganan yang sangat hati-hati dan bijaksana untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. Pihak kepolisian harus berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada massa, menjelaskan proses hukum yang sedang berjalan, dan mengimbau mereka untuk tetap tenang serta mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, kepolisian juga harus tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan anarkis, serta memastikan keamanan dan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam situasi ini. Kasus ini juga menjadi pengingat akan kompleksitas permasalahan PETI, yang seringkali melibatkan berbagai kepentingan dan potensi konflik sosial. Penanganan kasus PETI tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan negara.\Respons cepat dari Polres Kuansing terhadap laporan masyarakat, serta keberanian mereka dalam melakukan penangkapan, patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum mereka. Upaya penegakan hukum yang konsisten dan terukur diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku PETI. Penanganan kasus ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, dalam menghadapi permasalahan PETI. Penting untuk selalu mengedepankan dialog, musyawarah, dan pendekatan yang berkeadilan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan mendukung upaya penegakan hukum juga sangat dibutuhkan. Dengan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan permasalahan PETI di Kuansing dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Langkah selanjutnya dari Polres Kuansing adalah terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan PETI yang lebih luas, serta menangkap pelaku lainnya yang terlibat. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi dan menindak tegas pihak-pihak yang turut membantu atau melindungi kegiatan PETI. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya aktivitas serupa di masa mendatang, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi akar permasalahan PETI, seperti menyediakan lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat, serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan PETI di Kuansing





