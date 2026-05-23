Polres Kepulauan Seribu dan Polda Metro Jaya Luncurkan Gerakan Jaga Jakarta Bersih dan Asri untuk Budayakan Pilah Sampah

Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Polres Kepulauan Seribu menginisiasi program Jaga Jakarta Bersih dan Asri guna meningkatkan kesadaran lingkungan melalui aksi pemilahan sampah yang melibatkan personel Polri dan masyarakat luas.

Kepolisian Resor Kepulauan Seribu secara resmi meluncurkan program strategis bertajuk Jaga Jakarta Bersih dan Asri, sebuah inisiatif yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran kolektif serta mendorong aksi nyata dalam hal pemilahan sampah, baik di lingkungan internal kepolisian maupun di tengah masyarakat luas.

Kegiatan pencanangan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Mei, yang menjadi titik awal dimulainya sebuah gerakan masif dan serentak di seluruh jajaran kepolisian. Partisipasi dalam gerakan ini sangat luas, mencakup berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian Daerah hingga tingkat Kepolisian Sektor, yang menunjukkan adanya komitmen serius dari institusi Polri dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang semakin mendesak saat ini.

Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Argadija Putra, menjelaskan bahwa program Jaga Jakarta Bersih ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan yang diberikan oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri. Program ini tidak dirancang sekadar sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan sebagai langkah konkret dari institusi kepolisian untuk membangun budaya peduli lingkungan. Seluruh personel Polri diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana tugas keamanan, tetapi juga menjadi pelopor dan teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka.

Fokus utama dari inisiatif ini adalah pengelolaan dan pemilahan sampah yang tepat di seluruh lingkungan kerja kepolisian, yang mencerminkan dukungan kuat dari pimpinan tertinggi Polri di wilayah Jakarta. Selain itu, langkah ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang tengah menggencarkan pengelolaan sampah perkotaan guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni bagi seluruh warga. Setelah pelaksanaan apel pencanangan, seluruh personel Polres Kepulauan Seribu segera melakukan aksi nyata dengan membersihkan dan menata lingkungan di area kantor serta kawasan sekitarnya.

Aksi gotong royong ini menitikberatkan pada pemilahan sampah organik dan anorganik secara langsung, sebagai bentuk implementasi dari semangat peduli lingkungan yang ingin ditanamkan. Setiap individu dalam organisasi kepolisian didorong untuk membiasakan diri memilah sampah sesuai dengan jenisnya agar proses pengolahan sampah selanjutnya menjadi lebih efisien.

AKBP Argadija Putra juga menegaskan bahwa kegiatan serupa dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Polsek di seluruh wilayah hukum Polres Kepulauan Seribu, guna memastikan konsistensi dan keseriusan dalam menjaga kelestarian alam, terutama di wilayah kepulauan yang sangat rentan terhadap pencemaran sampah plastik. Lebih jauh lagi, program Jaga Jakarta Bersih dan Asri ini tidak hanya menyasar internal Polri, tetapi juga membuka ruang partisipasi aktif bagi masyarakat umum.

Berbagai unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakatan turut dilibatkan dalam aksi bersih-bersih ini untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan warga. Kolaborasi ini dianggap sangat krusial mengingat persoalan sampah perkotaan adalah masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Dengan membangun kerja sama yang erat, diharapkan masalah sampah dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien.

Melalui gerakan ini, Polres Kepulauan Seribu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran bahwa pengelolaan sampah yang baik adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, asri, dan sehat. Dalam konteks yang lebih luas, gerakan pilah sampah ini juga didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam menyambut HUT kota Jakarta yang ke-499. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menekankan bahwa budaya memilah sampah adalah kunci utama bagi kebersihan Jakarta di masa depan.

Upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Polri untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di ibu kota. Dengan adanya integrasi antara arahan pimpinan, aksi nyata personel di lapangan, dan dukungan penuh dari masyarakat, program ini diharapkan dapat bertransformasi menjadi gaya hidup baru yang berkelanjutan, sehingga keindahan dan kebersihan wilayah Jakarta, khususnya di Kepulauan Seribu, dapat terus terjaga untuk generasi mendatang





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polres Kepulauan Seribu Polda Metro Jaya Pilah Sampah Kebersihan Lingkungan Jaga Jakarta Bersih Dan Asri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Satlantas Polres Metro Bekasi Kota: Kecelakaan Lalu Lintas KRL versus Taxi Green SM karena Kerelalaian PengemudiPolres Metro Bekasi mengungkap penyebab kecelakaan lalu lintas KRL versus taksi Green SM di Bekasi Timur akibat kelalaian pengemudi taxi.

Read more »

Pelaku Curanmor Bersenpi yang Viral di CCTV Ditangkap Tim Resmob Polres SerangTim Resmob Polres Serang berhasil menangkap dua pelaku curanmor bersenjata api setelah penyelidikan rekaman CCTV viral.

Read more »

Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor)Para pelaku melakukan pencurian terhadap dua unit kendaraan bermotor yang sedang diparkirkan di pos kos-kosan. Kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Jatinegara. Tersangka kemudian ditangkap di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Read more »

Polres Kepulauan Seribu lakukan pilah sampah lewat Jaga Jakarta BersihPolres Kepulauan Seribu mencanangkan turut menjaga kebersihan dan melakukan aksi pemilahan sampah melalui Apel Pencanangan Jaga Jakarta Bersih dan Asri di ...

Read more »