Polres Jember Tangkap Penyalah Barcode MyPertamina untuk Jual Beli Pertalite Ilegal

Polres Jember menahan dua pria karena menyalahgunakan barcode MyPertamina orang lain untuk membeli Pertalite subsidi secara massal dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.

Dua pria berinisial SP dan AR diamankan oleh aparat kepolisian karena diduga melakukan praktik ilegal dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Jember. Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi yang dilakukan oleh Polres Jember terhadap praktik penyalahgunaan hak akses Pertalite yang seharusnya hanya dinikmati oleh masyarakat layak.

Mekanisme Penyalahgunaan Barcode MyPertamina

Kapolres Jember AKBP Alaiddin menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis Pertalite bersubsidi tersebut terungkap pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Kecamatan Silo. Kedua tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi tangkinya untuk berpindah-pindah di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

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Modus operandi pelaku memanfaatkan barcode MyPertamina milik orang lain yang diperoleh dengan cara membeli melalui platform e-commerce. Dengan menggunakan kode akses tersebut, mereka mengisi Pertalite bersubsidi sebanyak 100 hingga 200 liter setiap harinya dari sejumlah SPBU di Kecamatan Silo.

Analisis Keuntungan Dari Praktik Ilegal

Dari praktik harian tersebut, modal pembelian Pertalite mencapai sekitar Rp 3 juta, sedangkan hasil penjualan mencapai Rp 4,5 juta. Selisih antara biaya pembelian dan omzet penjualan disebut sekitar Rp 1,5 juta per hari sebelum dikurangi biaya operasional lainnya. BBM hasil pembelian kemudian dikumpulkan dan ditimbun sebelum dijual kembali kepada toko serta pedagang eceran.

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Kapolres Jember AKBP Alaiddin menegaskan bahwa praktik ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan dan merugikan masyarakat kecil yang benar-benar berhak atas subsidi energi negara. Penimbunan dan penjualan kembali BBM subsidi dengan harga lebih tinggi menjadi inti dari pelanggaran hukum yang dilakukan.

Sitaan dan Langkah Hukum Terhadap Tersangka

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita satu unit kendaraan bertangki modifikasi, sejumlah jeriken, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, dan uang tunai yang diduga terkait transaksi BBM. Kedua tersangka kini ditahan dan dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Keduanya terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar. Polres Jember juga gencarkan penertiban tangki modifikasi SPBU, dengan sasaran utama pengguna BBM subsidi yang berusaha mendapatkan keuntungan dari selisih harga negara.

Desakan Laporan Aktivitas Mencurigakan Warga

Kepolisian meminta masyarakat untuk melaporkan aktivitas pengisian BBM yang tidak wajar maupun dugaan penimbunan agar tepat sasaran. Apabila menemukan aktivitas pengisian yang tidak wajar atau penimbunan mencurigakan, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian melalui call center 110 bebas pulsa untuk langsung ditindak.

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Pengungkapan kasus ini sebagai upaya strategis Polres Jember untuk memastikan distribusi energi negara sampai kepada sasaran yang tepat. Langkah tegas terhadap pelaku penyalahgunaan akses digital dan modifikasi kendaraan menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas harga dan keadilan sosial bagi masyarakat Jember.