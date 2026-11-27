Polres Metro Jakarta Utara menyalurkan 494 paket pangan murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di Lapangan Polres Jakut, Jumat, menyambut Natal 2026.

Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) resmi menyalurkan 494 paket pangan dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Penyaluran paket bantuan tersebut dilakukan di Lapangan Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jumat, tepat menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Mekanisme Program Bantuan Pangan Murah

Komisaris Besar Polisi Adhe Hariadi, yang menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif Kapolda Metro Jaya. Program tersebut dirancang khusus untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar konvensional.

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Upaya penyaluran ini dilakukan secara terorganisir untuk memastikan bahwa setiap paket pangan dapat diterima oleh warga yang membutuhkan. Program ini bukan sekadar distribusi barang, melainkan sebuah mekanisme ekonomi sosial yang ditujukan untuk meratakan akses pangan di tengah potensi kenaikan harga.

Posisi Pihak Terkait dan Dukungan Kapolda

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Adhe Hariadi menjelaskan secara rinci bahwa inisiatif penyaluran 494 paket ini lahir dari kepedulian institusi kepolisian terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Adhe, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari kehadiran Polri yang tidak hanya terbatas pada aspek keamanan dan ketertiban umum.

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Adhe Hariadi menekankan bahwa kehadiran Polri harus dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif. Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bukti konkret bahwa kepolisian turut terlibat dalam upaya meringankan beban ekonomi warga Jakarta Utara.

Dampak Ekonomi dan Langkah Selanjutnya

Kegiatan penyaluran pangan ini bertujuan untuk mengatasi lonjakan kebutuhan rumah tangga yang biasanya terjadi saat mendekati perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Dengan menyediakan bahan pokok dengan harga murah, polisi berharap dapat meredam spekulasi harga dan menjaga kondisi pasar agar tetap kondusif.

Kapolres Adhe Hariadi berharap upaya stabilisasi harga dan ketersediaan pangan dapat berjalan optimal hingga akhir tahun. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam memberikan pelayanan publik yang humanis.

Melalui kegiatan di Lapangan Polres Metro Jakarta Utara ini, institusi kepolisian ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menyambut hari raya dengan suasana yang tenang dan kebutuhan pangan yang terpenuhi secara cukup, sekaligus mendukung terciptanya ketertiban umum di wilayah Jakarta Utara.