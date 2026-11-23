Polres Metro Jakarta Selatan mengonfirmasi sedang memproses permohonan Keadilan Restoratif dari Erin Wartia Trigina dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap asistennya.

Polres Metro Jakarta Selatan sedang melaksanakan prosedur administratif untuk memfasilitasi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif atau yang dikenal dengan istilah RJ. Proses hukum ini diajukan secara resmi oleh pihak Rien Wartia Trigina atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Erin, selaku mantan istri dari seniman dan presenter ternama Andre Taulany. Permohonan ini berkaitan erat dengan kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang asisten rumah tangga di wilayah kerja kepolisian tersebut.

Proses Hukum RJ Dalam Perkara Penganiayaan

Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmalinda, mengklarifikasi status terkini dari permintaan yang diajukan oleh kuasa hukum Erin. According to the police spokesperson, the request for restorative justice mediation is currently being processed as a standard legal procedure. The authorities acknowledge that this mechanism is a statutory right granted to every involved party in a criminal case, provided it meets certain legal criteria and does not violate public order.

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Keadilan restoratif merupakan pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita korban serta pemulihan hubungan harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Metode ini mengutamakan dialog atau mediasi dibandingkan dengan proses pidana konvensional yang bersifat menghukum. Namun, kepolisian menegaskan bahwa pemberian hak ini tidak serta merta mengakhiri penyidikan, melainkan memerlukan proses verifikasi ketat sebelum keputusan final diambil.

Dokumen Pembuktian Dan Status Tersangka

Penyidik telah mengamankan sejumlah alat bukti krusial yang menjadi dasar penuntutan dalam kasus ini. Bukti-bukti tersebut meliputi rekaman kamera pengawas (CCTV) yang telah melalui uji forensik dan analisis mendalam, serta hasil pemeriksaan medis atau visum yang dikeluarkan oleh dokter. Data-data objektif ini sangat penting untuk menentukan apakah unsur-unsur pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP terpenuhi secara sah di mata hukum.

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Erin telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses pemeriksaan intensif pada hari Jumat, tanggal 20 November 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan didampingi oleh penasihat hukumnya untuk memastikan hak-hak hukum tersangka terpenuhi sepanjang proses investigasi. Keberadaan kuasa hukum ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap langkah proses hukum, termasuk permohonan mediasi, dilakukan secara proporsional dan sesuai prosedur.

Laporan Pertama Dan Kronologi Kejadian

Kasus ini bermula dari laporan resmi yang diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan dari seorang perempuan berinisial H. Dalam laporannya, perempuan tersebut mengaku menjadi korban kekerasan fisik yang terjadi di wilayah Bintaro pada tanggal 28 April 2026. Kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 29 April 2026, dan dicatat dengan nomor registrasi LP/1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan.

Pengajuan mediasi oleh pihak Erin terjadi jauh setelah tahap awal penyidikan berlangsung, menunjukkan adanya upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan konvensional. Polisipun tetap menjaga objektivitas dengan menyatakan bahwa mekanisme restoratif adalah hak dari setiap orang. Oleh karena itu, apabila terlapor melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan, hal tersebut merupakan hak hukum yang valid dan harus diproses sesuai regulasi yang berlaku.

Tahap Selanjutnya Dan Penyerahan Kasusnya

Kepolisian saat ini masih melanjutkan proses penyidikan dan pembungkusan berkas perkara secara menyeluruh. Semua bukti fisik, saksi, dan keterangan terduga akan didokumentasikan rapi sebelum nantinya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Langkah ini menjadi prasyarat mutlak agar perkara dapat masuk ke ruang pengadilan jika mediasi tidak berhasil atau ditolak oleh korban.

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Keputusan akhir mengenai kelanjutan proses hukum sangat bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh oleh penyidik dan kesiapan korban untuk menerima bentuk pemulihan tertentu. Hingga saat ini, tidak ada jadwal pasti yang ditetapkan untuk penyelesaian penuh kasus ini, namun proses administratif terkait mediasi masih terus berjalan. Masyarakat dimohon untuk tetap objektif dan tidak prematurely menyalahkan pihak manapun hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.