Polres Metro Jakarta Selatan mengembalikan lima unit sepeda motor kepada korban pencurian. Kapolres Kombes Pol Alfian Nurrizal memastikan upaya pemulihan hak korban tindak pidana curanmor di wilayah Jakarta.

Polres Metro Jakarta Selatan secara resmi mengembalikan lima unit sepeda motor kepada pemilik sah dan pihak terkait pada Jumat, 27 November 2026. Kegiatan pengembalian barang bukti ini dilakukan di markah Polres Metro Jakarta Selatan sebagai wujud nyata upaya pemulihan hak milik warga yang menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis kepolisian untuk tidak hanya fokus pada penangkapan pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan barang hasil rampasan dapat kembali kepada korban. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Alfian Nurrizal, menegaskan bahwa proses pengembalian ini dilaksanakan sesuai dengan arahan langsung Kapolda Metro Jaya yang meminta kepolisian memastikan keamanan dan pengembalian aset warga.

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Mekanisme Pengungkapan dan Identifikasi Korban

Kapolres Kombes Pol Alfian Nurrizal menyatakan bahwa saat ini polisi siap menyerahkan sebanyak tujuh unit kendaraan bermotor kepada pemiliknya. Namun, untuk lima unit yang diserahkan pada kesempatan tersebut, pemiliknya telah berhasil diidentifikasi dan hadir langsung di lokasi untuk proses penyerahan simbolis. Sementara itu, dua unit kendaraan lainnya masih dalam tahap pelacakan lokasi dan identitas pemilik yang sah.

Proses identifikasi ini dilakukan melalui pendataan ketat terhadap barang bukti yang berhasil diamankan oleh Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi memastikan bahwa setiap unit kendaraan yang dikembalikan memiliki dokumen identitas yang valid dan sesuai dengan rekam jejak pencurian yang telah dibuka sebelumnya oleh pihak kepolisian.

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Perspektif Korban dan Kasus Medyum Nur Aini

Salah satu pemilik kendaraan yang menerima kembali motornya adalah Medyum Nur Aini, yang akrab disapa Medy. Motor miliknya hilang pada Minggu, 25 November 2026, setelah diparkir di depan kontrakan tempat tinggalnya. Medy baru menyadari bahwa kendaraannya telah hilang pada Minggu pagi, saat ia berencana meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar.

Berdasarkan pengakuan Medy, pencurian terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sebagaimana terlihat jelas dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan polisi menemukan motornya dalam kondisi fisik yang masih utuh, meskipun beberapa barang pribadi yang sebelumnya disimpan di dalam kendaraan tersebut telah hilang saat terjadi pencurian.

Pelimpahan Unit Tambahan ke Pihak Asuransi

Di luar pengembalian kepada pemilik langsung, polisi juga melakukan serah terima satu unit sepeda motor kepada perwakilan pihak asuransi. Motor ini sebelumnya telah diklaim melalui polis asuransi oleh pemiliknya dan telah melalui proses verifikasi dokumen yang diperlukan. Penyerahan kepada pihak asuransi dilakukan agar dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme ganti rugi dan penyelesaian klaim yang berlaku.

Kasus ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antara kepolisian, pemilik kendaraan, dan lembaga asuransi dapat menciptakan ekosistem keamanan yang lebih responsif. Proses ini juga memberikan kepastian hukum dan keadilan restoratif bagi korban yang mengalami kerugian materi akibat tindakan kriminal pencurian kendaraan.

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Imbauan Keamanan dan Langkah Proaktif Polisi

Kapolres Alfian Nurrizal mengimbau masyarakat yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Jakarta Selatan untuk segera menghubungi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan apabila kendaraan mereka belum ditemukan. Polisi meminta warga untuk tidak pasif dan memberikan informasi sebisa mungkin demi percepatan proses penyelidikan dan pencarian barang hilang.

Sebagai langkah pencegahan, polisi juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan keamanan kendaraan dengan menggunakan kunci tambahan atau alarm standar pabrik. Pemanfaatan perangkat pelacak elektronik atau GPS tracker juga sangat disarankan untuk memudahkan lokasi kendaraan jika terjadi pencurian. Langkah-langkah teknis ini bertujuan untuk meminimalkan angka kejahatan curanmor di wilayah Jakarta Selatan secara berkelanjutan.