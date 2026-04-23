Polres Dumai Gagalkan Penyelundupan 68 WNI dan WNA ke Malaysia

Polres Dumai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 68 orang, terdiri dari 61 WNI dan 7 WNA asal Myanmar dan Bangladesh, yang hendak menuju Malaysia secara ilegal. Dua tersangka berhasil diamankan dan kini menghadapi proses hukum.

Kepolisian Resor Dumai, Provinsi Riau, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan manusia yang melibatkan 68 orang, terdiri dari 61 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 7 Warga Negara Asing (WNA) asal Myanmar dan Bangladesh.

Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh jajaran Polres Dumai yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Komisaris Besar Polisi Hasyim Risahondua. Para korban, yang merupakan calon pekerja migran, direncanakan untuk diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia melalui salah satu pelabuhan kecil di Kecamatan Medang Kampai dengan menggunakan kapal tanpa dokumen resmi. Penyelundupan ini terungkap setelah Polres Dumai menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana keberangkatan puluhan orang di kawasan Pantai Selinsing pada Sabtu, 18 April.

Informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut yang mengarah pada penangkapan dua tersangka dan penemuan tempat penampungan sementara. Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Dumai pada Kamis, 22 April, Kombes Pol Hasyim Risahondua menjelaskan bahwa kedua tersangka yang berhasil diamankan adalah MF, yang berperan sebagai penampung calon PMI dari berbagai daerah sebelum mereka diberangkatkan secara non-prosedural, dan RGS, yang bertugas sebagai sopir untuk mengantar jemput para korban dari rumah singgah menuju lokasi pemberangkatan di pesisir pantai.

MF bertanggung jawab atas akomodasi dan persiapan awal para calon pekerja migran, sementara RGS memastikan transportasi mereka ke titik keberangkatan. Para calon PMI yang berhasil diselamatkan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, Aceh, Kerinci Jambi, Sumatera Utara, dan Lombok. Selain itu, terdapat juga tujuh WNA asal Myanmar dan Bangladesh yang ikut dalam upaya penyelundupan ini. Penemuan lima orang tambahan di sebuah rumah di Jalan Meranti Darat, Kecamatan Dumai Barat, semakin memperkuat bukti keterlibatan jaringan penyelundupan yang terorganisir.

Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia ini merupakan komitmen serius dari kepolisian untuk melindungi warga negara dari praktik perdagangan manusia dan memastikan proses migrasi yang aman dan legal. Tindakan ini juga menunjukkan respons cepat dan efektivitas Polres Dumai dalam menindaklanjuti informasi dari masyarakat dan mengungkap jaringan kriminal yang merugikan banyak orang. Kepala Polres Dumai, AKBP Angga FH, mengungkapkan bahwa motif utama para pelaku melakukan penyelundupan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara cepat.

Mereka memanfaatkan kerentanan para calon pekerja migran yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di Malaysia dengan menawarkan jalur ilegal yang lebih murah, namun sangat berisiko. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, 61 calon pekerja migran WNI telah dilimpahkan ke Badan Pelayanan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Pekanbaru untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan lebih lanjut. Sementara itu, tujuh WNA telah diserahkan ke Kantor Imigrasi Dumai untuk proses deportasi dan penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengancam mereka dengan hukuman pidana bagi pihak yang merekrut, menempatkan, atau memberangkatkan PMI tanpa izin resmi. Kasus ini menjadi pengingat penting akan bahaya dan risiko yang terkait dengan migrasi ilegal, serta perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik penyelundupan manusia yang merugikan banyak pihak.

Pemerintah dan aparat kepolisian terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia dan memastikan mereka dapat bekerja di luar negeri secara legal dan aman





