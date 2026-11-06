Polres Cimahi Usut Kasus Pembunuhan TS oleh RS di Kamar Indekos

Penyidik Polres Cimahi menyelidiki dugaan pembunuhan terhadap TS (43) oleh RS (43) di Cimahi Tengah. Konflik bermula dari transaksi seksual yang berubah menjadi insiden fatal setelah terjadi perselisihan.

Kasus pembunuhan yang melibatkan seorang perempuan berinisial TS (43) sedang dalam tahap penyelidikan intensif oleh tim penyidik dari Polres Cimahi, Jawa Barat. Korban tewas di dalam sebuah kamar indekos yang berlokasi di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Kamis (5/11) malam. Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto menegaskan bahwa pihak kepolisian telah mengidentifikasi tersangka utama yaitu RS (43) dan sedang memproses perkara ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Mekanisme Pertemuan dan Transaksi Awal

Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto menjelaskan bahwa insiden berawal dari interaksi digital antara tersangka RS (43) dan korban TS (43) melalui aplikasi perpesanan MiChat. Tersangka mengajukan ajakan untuk melakukan hubungan badan dan kedua belah pihak kemudian melakukan negosiasi mengenai harga jasa yang diinginkan. Setelah mencapai kesepakatan tarif sebesar Rp250.000, korban TS (43) mengirimkan lokasi spesifik dari kamar indekosnya kepada tersangka RS (43) agar dapat bertemu langsung untuk menyelesaikan transaksi tersebut.

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Perkembangan Kejadian di Dalam Kamar

Setiba di lokasi yang telah disepakati, tersangka RS (43) diizinkan masuk ke dalam kamar korban dan pintu kemudian dikunci dari dalam. Dalam perkembangan kejadian, korban TS (43) meminta tersangka untuk mentransfer sejumlah uang tunai sesuai dengan kesepakatan tarif yang telah dibicarakan sebelumnya melalui aplikasi MiChat. Tersangka RS (43) kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp250.000 kepada korban untuk menyelesaikan pembayaran jasa yang dimaksud dalam perjanjian awal mereka.

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Di balik Motif Konflik Fatal

Motif utama di balik tindak kekerasan yang merugikan nyawa korban adalah rasa sakit hati yang mendalam. Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto menguraikan bahwa tersangka RS (43) merasa tersinggung dan kecewa karena diminta oleh korban untuk meninggalkan tempat sebelum hasrat seksual mereka tuntas secara wajar. Kondisi ini memicu amarah tersangka yang berujung pada aksi kekerasan mematikan terhadap TS (43) yang terjadi sekitar pukul 18.00 WIB pada Kamis (5/11) sore.

Tindak Lanjut dan Proses Hukum

Kasus ini telah resmi masuk dalam tahap gelar perkara di Polsek Cimahi oleh pihak kepolisian setempat. Penyelidikan lanjut akan difokuskan pada penemuan bukti-bukti tambahan yang dapat memperkuat rantai keterlibatan tersangka RS (43) dalam kasus pembunuhan ini. Masyarakat dan pihak terkait diharapkan tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan mendalam dari tim penyidik Polres Cimahi untuk memastikan keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi pelaku.