Polres Bogor menguji situs AI infopuncak.lantaspolresbogor.com dengan akurasi 91,1 persen untuk prediksi arus lalu lintas Jalur Puncak menjelang Natal 2026.

Polisi Resor Kabupaten Bogor resmi memulai uji coba publik terhadap platform digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk memantau dan memprediksi dinamika arus lalu lintas di Jalur Puncak. Inisiatif teknologi ini diresmikan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor AKP Afif Widhi Ananto pada Minggu, 22 November 2026, di Pos Polisi Hoegeng, Gadog, Ciawi.

Langkah strategis ini diambil untuk memberikan informasi real-time kepada pengendara maupun wisatawan sebelum memasuki kawasan wisata terkenal tersebut. AKP Afif Widhi Ananto menyatakan bahwa uji coba ini membuka akses bagi masyarakat umum maupun kalangan media untuk mengakses sistem tersebut guna memastikan kualitas layanan sebelum peluncuran resmi.

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Platform AI Menjangkau Publik Lebih Luas

Sistem informasi yang dikembangkan oleh Polres Bogor ini dapat diakses secara gratis melalui laman daring infopuncak.lantaspolresbogor.com. Pengguna tidak diwajibkan mengunduh aplikasi tambahan di perangkat mereka karena antarmuka situs web ini telah dioptimalkan untuk berbagai jenis gadget, termasuk smartphone dan komputer.

Akses tersebut menyajikan data kondisi jalan terkini serta strategi rekayasa lalu lintas yang sedang diterapkan di lapangan. Fitur unggulan dari teknologi ini adalah kemampuan memberikan prediksi kepadatan kendaraan dalam rentang waktu satu jam, tiga jam, enam jam, hingga maksimal dua belas jam ke depan.

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Tingkat Akurasi Data Mencapai 91,1 Persen

AKP Afif Widhi Ananto mengemukakan bahwa hasil uji coba menunjukkan tingkat akurasi prediksi sistem mencapai angka 91,1 persen. Angka ini diperoleh melalui proses komparasi ketat antara hasil perhitungan algoritma kecerdasan buatan dengan data penghitungan kendaraan manual yang dilakukan langsung oleh personel di lapangan.

Penjelasan tersebut menegaskan komitmen Polres Bogor dalam menjaga integritas data yang disajikan kepada pengguna. Kepolisian berencana terus menyempurnakan algoritma untuk memastikan prediksi yang diberikan tetap akurat dan relevan dengan perubahan kondisi jalan yang dinamis setiap harinya.

Dampak Nyata bagi Keamanan dan Kenyamanan Pengemudi

Penggunaan alat bantu digital ini diharapkan dapat membantu wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya merencanakan keberangkatan dengan lebih tepat. Dengan pengetahuan mengenai potensi kemacetan di hari-hari mendatang, pengemudi dapat menyesuaikan jadwal perjalanan untuk menghindari kemacetan panjang yang sering terjadi.

Berbeda dengan metode sebelumnya yang hanya mengandalkan media sosial, situs ini menawarkan gambaran yang lebih komprehensif dan terstruktur. Informasi mengenai perubahan arus kendaraan dan pengaturan rekayasa lalu lintas disajikan secara lebih detail untuk meningkatkan kesiapan pengguna jalan.

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Siap Diluncurkan Sepenuhnya Menjelang Libur Panjang

Kepolisian akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap umpan balik selama masa uji coba untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin ditemukan. Sistem tersebut dirancang dengan kapasitas server yang memadai untuk menangani lonjakan pengunjung secara bersamaan di masa puncak libur.

Penyelenggaraan layanan informasi lalu lintas berbasis AI ini ditargetkan dapat diluncurkan secara resmi menjelang perayaan Natal tahun 2026 dan Tahun Baru tahun 2027. Peluncuran tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Bogor dalam memberlakukan sistem keamanan dan kelancaran lalu lintas yang lebih modern di wilayahnya.