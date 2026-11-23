Polres Bogor meluncurkan situs berbasis AI untuk memprediksi kemacetan Jalur Puncak hingga 12 jam. Layanan ini memiliki akurasi tinggi untuk bantu wisatawan merencanakan perjalanan.

Polres Bogor resmi melakukan uji coba publik terhadap teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memantau kondisi jalan di Jawa Barat mulai Minggu, 22 November 2026. Uji coba ini bertujuan untuk memberikan layanan digital yang lebih akurat bagi masyarakat yang bepergian di kawasan wisata populer.

Ketua Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, AKP Afif Widhi Ananto, menunjukkan kemampuan sistem tersebut di Pospol Hoegeng, Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor. Sistem ini mampu memprediksi kepadatan lalu lintas di Jalur Puncak hingga 12 jam ke depan dengan tingkat akurasi mencapai 91,1 persen. Angka presisi ini diperoleh dari perbandingan langsung antara data faktual hasil hitung manual di lapangan dengan output yang dihasilkan oleh algoritma AI.

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Mekanisme Prediksi Lintas 12 Jam Depan

Situs resmi berbasis AI tersebut dapat diakses melalui alamat infopuncak.lantaspolresbogor.com tanpa memerlukan unduhan aplikasi khusus. Pengguna hanya perlu membuka laman web tersebut melalui perangkat seluler, tablet, atau komputer pribadi. Sistem ini dirancang khusus untuk menampilkan data secara real-time sehingga informasi yang diterima pengguna selalu mutakhir.

Prediksi yang ditawarkan mencakup beberapa rentang waktu krusial bagi para pengendara, mulai dari satu jam, tiga jam, enam jam, hingga 12 jam ke depan. Data ini mencakup kondisi arus kendaraan di sepanjang Jalur Puncak serta rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan oleh petugas kepolisian. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memahami dinamika trafik secara lebih komprehensif sebelum memutuskan untuk berangkat.

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Posisi Stakeholder dan Sasaran Layanan

AKP Afif Widhi Ananto menegaskan bahwa pembukaan situs ini untuk publik dan media merupakan bagian dari proses evaluasi internal. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan masukan, kritik, maupun rekomendasi perbaikan teknis sebelum layanan tersebut dioperasikan secara resmi. Proses penyempurnaan sistem ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dan keandalan data yang disajikan kepada jutaan pengguna potensial.

Selain masyarakat umum, layanan ini juga menyasar wisatawan yang kerap menghadapi tantangan kemacetan, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Sebelumnya, informasi mengenai rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut lebih banyak disebarkan melalui media sosial Satuan Lalu Lintas Polres Bogor. Sekarang, warga dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai potensi perubahan arus kendaraan dalam waktu dekat.

Dampak Nyata bagi Pengendara dan Langkah Selanjutnya

Dengan adanya prediksi akurasi 91,1 persen tersebut, masyarakat diharapkan dapat menghindari waktu-waktu rawan kemacetan parah. Para wisatawan dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan mereka untuk meminimalisir potensi terjebak dalam antrean kendaraan yang panjang. Harapannya, efisiensi perjalanan dapat meningkat secara signifikan karena perencanaan yang berbasis pada data prediktif yang teruji.

Polres Bogor juga memastikan bahwa infrastruktur situs web ini mampu menangani lonjakan trafik pengguna secara bersamaan. Hal ini sangat krusial mengingat akses ke Jalur Puncak biasanya mengalami peningkatan drastis pada masa libur panjang. Saat ini, pihak kepolisian masih fokus mengevaluasi hasil uji coba awal untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis sistem.

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Peluncuran resmi layanan prediksi kemacetan berbasis AI ini dijadwalkan akan dimulai menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. AKP Afif Widhi Ananto berkomitmen untuk terus menjaga dan mengembangkan keakuratan sistem seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, masyarakat Jawa Barat dapat mengandalkan informasi terbaru untuk perjalanan yang lebih aman dan efisien di masa mendatang.