Polres Bangka Barat Tegas Amankan Empat Ponton Ilegal di Teluk Kelabat Dalam

Polres Bangka Barat mengamankan empat ponton isap produksi tanpa izin di Teluk Kelabat Dalam dalam operasi gabungan. Tindakan ini adalah Respons atas aspirasi nelayan yang terganggu oleh dampak penambangan ilegal. Kapolres menegaskan keseriusan menindak aktivitas tanpa legalitas.

Polres Bangka Barat melakukan tindakan tegas dalam pemberantasan penambangan ilegal. Empat ponton isap produksi berhasil diamankan di Teluk Kelabat Dalam sebagai bagian dari upaya penertiban yang merusak lingkungan dan merugikan nelayan.

Operasi gabungan ini dipimpin oleh Satuan Polairud dengan melibatkan personel dari Direktorat Polairud setempat dan DPRD Provinsi Babel. Sebelum operasi, tim melakukan apel di Pantai Tanjung Ru untuk memastikan koordinasi yang solid. Meski tidak menemukan aktivitas penambangan aktif di lokasi, tim menemukan sejumlah ponton yang berpotensi digunakan kembali untuk kegiatan ilegal. Empat unit berhasil diamankan karena tidak memiliki legalitas dari PT Timah, sementara belasan ponton lainnya belum dapat dievakuasi karena surutnya air laut.

Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, menegaskan keseriusan Polri dalam menindak penambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu nelayan. Tindakan ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat nelayan yang resah. Polres Bangka Barat bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan intensif dan bertindak tanpa kompromi. Selain penindakan, aparat juga memberikan edukasi dan imbauan agar masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal yang dapat menimbulkan dampak hukum dan kerusakan lingkungan.

Kawasan Teluk Kelabat Dalam memiliki nilai ekologis dan ekonomi krusial bagi nelayan, sehingga menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab bersama. Pencegahan juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi penambangan tanpa izin. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan komunitas lokal sangat penting untuk memastikan bahwa perairan tersebut tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Penambangan Ilegal Polres Bangka Barat Teluk Kelabat Dalam Ponton Isap Nelayan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polres Jakpus Tegaskan Tak Ada Kesepakatan Damai di Kasus Perundungan Anak 6 TahunPolisi akan menindak tegas pelaku tindakan kekerasan, perundungan, dan persekusi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Read more »

Polres Gresik Dalami Aktivitas Grup Menyimpang, Mayoritas Anggota Gunakan Akun AnonimUnit Resmob Polres Gresik menyelidiki grup Gay di media sosial yang diduga mempromosikan perilaku menyimpang. Fenomena grup medsos menyimpang di Gresik memicu perhatian serius dari berbagai pihak

Read more »

India panggil diplomat AS atas serangan kapal di Teluk OmanKementerian Luar Negeri India, Jumat, memanggil diplomat kuasa usaha (charge d&39;sffaires) Amerika Serikat di New Delhi, Jason Meeks, untuk menyampaikan ...

Read more »

Bangka Tengah Gencarkan Tanam Cabai dan Bawang, Perkuat Pengendalian Inflasi DaerahPemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggalakkan program menanam cabai dan bawang merah secara masif sebagai langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan.

Read more »