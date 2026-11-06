Polres Bandara Ngurah Rai Tangkap Agen Travel Haji Bodong

Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menangkap MS, tersangka pemilik agen travel haji dan umrah bodong yang memberangkatkan jamaah ilegal ke Arab Saudi melalui Malaysia dengan biaya tinggi.

Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali berhasil menahan seorang pria berinisial MS asal Kota Denpasar, Bali. Pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh menjadi pemilik agen travel haji dan umrah bodong yang secara ilegal memberangkatkan belasan calon jamaah haji ke Arab Saudi. Penangkapan ini menjadi langkah tegas aparat keamanan dalam memberantas praktik penyelenggaraan ibadah haji yang tidak resmi dan penuh dengan penipuan di wilayah Bali.

Modus Penipuan dan Biaya Fantastis

Tersangka MS menggunakan modus penipuan yang melibatkan pemungutan biaya jasa sangat tinggi untuk pelayanan yang sebenarnya tidak sah. AKBP I Made Hendra Agustina, Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, menjelaskan bahwa tersangka meraup keuntungan pribadi dengan memungut biaya berkisar antara Rp 250 juta hingga Rp 350 juta per orang. Biaya fantastis ini dipungut secara melawan hukum melalui tipu muslihat kepada para calon jamaah yang berasal dari Bali maupun Jawa Timur.

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Para korban atau calon jamaah yang telah melaporkan kasus ini berjumlah delapan orang. Mereka mengakui bahwa telah menggunakan jasa agen travel milik tersangka MS untuk mendaftar perjalanan ibadah mereka. Tersangka berjanji akan memberangkatkan mereka dengan cara yang berbeda dari prosedur resmi negara, namun dengan jaminan pelaksanaan ibadah yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kronologi Penangkapan di Terminal Bandara

Aksi kejahatan tersangka MS berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat, 22 Mei 2026. Pada saat itu sekitar pukul 19.00 WITA, tersangka berada di area Terminal C, D, dan E Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, sebelum akhirnya ditangani aparat.

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Kronologi kejadian bermula pada pukul 18.30 WITA ketika Satreskrim menerima informasi mendesak dari pihak Imigrasi Bali. Informasi tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap 13 calon jamaah haji non-prosedural yang拟sudah akan keberangkatan. Tersangka MS berencana membawa para jamaah ini berlibur ke Malaysia dengan menggunakan penerbangan Malaysia Airlines MH-850, yang mengawali rute dari Denpasar ke Kuala Lumpur.

Dengan memanfaatkan alasan bebas visa untuk masuk ke Malaysia, tersangka MS berniat melanjutkan perjalanan para jamaah ke Arab Saudi. Niat mereka sebenarnya adalah menunaikan ibadah haji dahili menggunakan Iqama atau kartu izin tinggal, bukan melalui kuota resmi pemerintah Indonesia. Tindakanpreventif aparat segera dilakukan dengan mendatangi terminal keberangkatan untuk mencegah para jamaah tersebut naik ke pesawat.

Status Agen Travel Tidak Resmi

Hasil pemeriksaan mendalam mengungkap bahwa agen travel yang dimiliki oleh tersangka MS memang tidak terdaftar secara resmi. Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP I Made Hendra Agustina, menegaskan bahwa pelaku memang rutin melaksanakan dan memberangkatkan orang dalam kegiatan umrah atau ibadah haji. Namun, statusnya hanya sebagai agen informal yang berkecimpung dalam bisnis tersebut tanpa izin legal.

Tersangka MS diketahui telah beraksi lebih dari satu tahun lamanya. Pada tahun sebelumnya juga sudah terbukti memberangkatkan para jamaah haji dengan cara yang sama. Modus operandinya selalu mengarahkan calon jamaah untuk berkumpul di Pulau Bali terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan diberangkatkan ke Malaysia dengan alasan tur atau berlibur semata.

Sesampainya di Malaysia, tersangka MS akan memesan tiket menuju Arab Saudi untuk para jamaah tersebut. Selain itu, tersangka juga mengklaim bahwa kuota ibadah haji bisa dipenuhi dengan menggunakan kartu Iqama. Ia berjanji kepada para jamaah bahwa dokumen Iqama sudah siap dan akan diurus saat mereka berada di Malaysia, sehingga mereka bisa langsung melaksanakan ibadah.

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Pidana penjara dan Denda Hukum

Tersangka MS disangkakan dengan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah haji khusus. Tindakan ini diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan umrah. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Selain itu, tersangka juga berhadapan dengan tuntutan pidana setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji. Tuntutan ini didasarkan pada Pasal 113 undang-undang yang sama. Hukuman bagi pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai melalui Kapolres AKBP I Made Hendra Agustina menghimbau masyarakat untuk sangat berhati-hati. Masyarakat diimbau untuk hanya menggunakan PIHK atau PPIU resmi yang sudah terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh RI. Pastikan legalitas agen travel sebelum mendaftar untuk menghindari penipuan berkedok haji instan.

Waspada terhadap modus liburan ke negara ketiga seperti Malaysia atau penggunaan dokumen non-prosedural seperti iqama, karena hal tersebut merupakan pelanggaran hukum berat. Segera laporkan setiap indikasi penipuan atau keberadaan agen ilegal kepada kepolisian terdekat atau layanan Pengaduan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.