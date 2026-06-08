Politik Korpsi Di Muara Enim: Sejumlah Bupati Terjaring Kasus Hukum, Edison Jadi Terbaru

Muara Enim kembali dihidupkan oleh kasus korupsi pasca penangkapan terhadap Bupati periode 2025-2030, Edison. Sejak 2009 hingga kini, sudah empat kepala daerah diKabupaten Muara Enim yang terjerat perkara hukum, dimulai dari Muzakir Sai Sohar, Ahmad Yani, hingga Juarsah. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan proyek fiktif dan suap pengadaan proyek di Dinas PUPR yang menguntungkan kontraktor dan merugikan keuangan negara. Setiap kasus melibatkan sangat banyak aktor lainnya, baik dari jajaran pejabat daerah maupun pihak swasta. Edison baru dilantik pada Februari 2025, namun perlu kurang dari setahun beliau ditangkap oleh KPK bersama sembilan orang lainnya. Kasus yang menjeret Edison belum diumumkan secara resmi namun keputusan penangkapan menandakan siguap catatan buruk korupsi di daerah tersebut. Politisi lokal dan lembaga antikorupsi pun mengharapkan pelaporan kasus ini secepatnya diumumkan agar masyarakat tahu detailed kronologi kejahatan yang terjadi di wilayah mereka. Seiring waktu, kejahatan korupsi berantai di Muara Enim menjadi alarm bagi lembaga pengawasan untuk mengkaji lebih dalam mekanisme pengadaan proyek dan penilaian kinerja pejabat daerah di Sumatera Selatan.

Korupsi di Muara Enim terus berlanjut dengan penangkapan terhadap mantan Bupati Muzakir Sai Sohar pada 12 November 2020. Ia ditangkap atas kasus proyek fiktif dengan kerugian negara Rp5,8 miliar.

Kasus ini juga melibatkan mantan Direktur Utama PT Mitra Ogan dan konsultan. Muzakir divonis delapan tahun penjara dan denda. Sebelumnya, Bupati Ahmad Yani ditangkap KPK pada 2 September 2019 terkait suap pengadaan proyek. Ia menerima suap Rp3,1 miliar dari kontraktor Robi Okta Fahlefi.

Hukuman awal lima tahun kemudian diperberat MA menjadi tujuh tahun. Jabatan Bupati diisi Pjs Teddy Meilwansyah. Wakil Bupati Juarsah yang menjabat mengganti Teddy divonis empat tahun penjara setelah terbukti menerima Rp2,5 miliar dari uang suap yang sama. Kasus terbaru melibatkan Bupati Edison yang dilantik Februari 2025 dan ditangkap KPK dengan sembilan orang lainnya meski jenis kasusnya belum diumumkan





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Muara Enim Korupsi Bupati KPK Proyek Fiktif Suap

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