Politik Indonesia: Kabar Politik, Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan Keamanan Publik

Berita politik Indonesia, mulai dari kabar tentang pemerintah terbuka terhadap kritik hingga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tidak berhenti. Selain itu, juga ada kabar tentang kerjasama dalam penguatan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan kantor berita ANTARA pada Kamis (14/5), mulai dari Kantor Staf Presiden memastikan pemerintah terbuka akan kritik hingga legislator mengatakan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak berhenti.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn. ) Dudung Abdurachman menepis isu yang menyebut adanya intimidasi dan tekanan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum terhadap masyarakat ataupun organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan National Fire Agency Korea Selatan dalam rangka penguatan dan pengembangan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta siaran Piala Dunia U-17 oleh TVRI harus dimanfaatkan secara maksimal bukan hanya sebagai ajang siaran olahraga, tetapi juga sebagai sarana penguatan peran media publik di tengah masyarakat. Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai ada keputusan presiden mengenai pemindahannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjadi pegangan dalam kebijakan nasional.

Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan status Daerah Khusus Jakarta masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dihentikan. Romy mengatakan pembangunan IKN bisa tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara dan prioritas nasional





Putusan Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU IKN Dipercayai Sebagai Langkah Konstitusional dan Pragmatis untuk Jaga Stabilitas NegaraKomisi B DPRD DKI Jakarta menilai putusan Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebagai langkah konstitusional dan pragmatis untuk menjaga stabilitas negara sekaligus menghindari kekosongan hukum terkait status ibu kota Indonesia. Anggota Komisi B, MTZ, menegaskan secara hukum dan politik, IKN sah ditetapkan sebagai calon ibu kota baru, namun secara operasional dan konstitusional, Jakarta masih ibu kota sampai ada Keppres nanti.

Mengapa Ibu Kota Negara Indonesia Tetap Jakarta Bukan IKN?

Gubernur DKI Jakarta menyambut baik putusan MK Jakarta tetap ibu kota IndonesiaPramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota Indonesia. Ia mengatakan langkah administratif yang selama ini dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026.

Otorita IKN Respon Putusan MK, Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara Berlaku Setelah KeppresOtorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status ibu kota negara dengan menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara baru berlaku efektif setelah diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres).

