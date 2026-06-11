Politik dan Hukum - Sekolah Dasar (SD) Wolomoni di Ende, NTT, Rusak Akibat Pembukaan Akses Proyek Koperasi Desa Merah Putih

Kondisi Sekolah Dasar (SD) Wolomoni di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami kerusakan buntut pembukaan akses proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), 9 Juni 2026. Sekolah Dasar (SD) Wolomoni di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami kerusakan buntut pembukaan akses proyek Koperasi Desa/Kopdes Merah Putih (KDMP) viral di media sosial. Wakil Kepala Sekolah SD Wolomoni Magdalena Masi mengaku belum menerima surat pemberitahuan terkait pembukaan akses tersebut. Kodam IX/Udayana membantah tudingan adanya intimidasi terhadap warga, penggusuran paksa, hingga perusakan fasilitas sekolah yang melibatkan anggota TNI AD dalam polemik pembangunan Kopdes Merah Putih di Ende, NTT. Kejadian yang viral itu berawal dari adanya kendala teknis saat mobolisasi alat berat ke lokasi pembangunan Kopdes di lahan hibah masyarakat di belakang bangunan sekolah.

Kondisi Sekolah Dasar (SD) Wolomoni di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Ende , Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami kerusakan buntut pembukaan akses proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), 9 Juni 2026.

Sekolah Dasar (SD) Wolomoni di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami kerusakan buntut pembukaan akses proyek Koperasi Desa/Kopdes Merah Putih (KDMP) viral di media sosial. Wakil Kepala Sekolah SD Wolomoni Magdalena Masi mengaku belum menerima surat pemberitahuan terkait pembukaan akses tersebut. Kodam IX/Udayana membantah tudingan adanya intimidasi terhadap warga, penggusuran paksa, hingga perusakan fasilitas sekolah yang melibatkan anggota TNI AD dalam polemik pembangunan Kopdes Merah Putih di Ende, NTT.

Kejadian yang viral itu berawal dari adanya kendala teknis saat mobolisasi alat berat ke lokasi pembangunan Kopdes di lahan hibah masyarakat di belakang bangunan sekolah





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