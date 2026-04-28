Politeknik Pekerjaan Umum Buka Pendaftaran Jalur Prestasi Gelombang 2 Tahun Akademik 2026/2027

Politeknik Pekerjaan Umum (Poltek PU) kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui Jalur Prestasi Gelombang 2 untuk Tahun Akademik 2026/2027. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 2 Juni 2026, ditujukan bagi lulusan SMA/SMK/MA dengan prestasi akademik atau non-akademik. Jalur ini tidak memerlukan ujian SKD, dan peserta dapat mendaftar dengan prestasi seperti juara kelas, olahraga, seni, atau olimpiade. Selain jalur prestasi, Poltek PU juga menyediakan jalur umum dengan pendaftaran mulai 15 Januari hingga 15 Juni 2026. Poltek PU fokus pada pembelajaran praktik 70 persen dan teori 30 persen, dengan konsep Smart Green Campus untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja di sektor konstruksi.

Politeknik Pekerjaan Umum (Poltek PU) kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk Tahun Akademik 2026/2027 melalui Jalur Prestasi Gelombang 2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 April hingga 2 Juni 2026, memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang belum sempat mendaftar pada gelombang sebelumnya.

Menurut informasi dari laman resmi Poltek PU, Selasa (28/4/2026), jalur ini ditujukan untuk lulusan SMA, SMK, atau MA yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Keunggulan jalur ini adalah peserta tidak diwajibkan mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD). Prestasi yang dapat diajukan meliputi keunggulan akademik seperti juara kelas, prestasi olahraga, seni, olimpiade, dan prestasi lainnya. Bagi lulusan SMA/SMK/MA Umum dan MA Kejuruan tahun kelulusan 2024, 2025, atau 2026, mereka dibebaskan dari ujian SKD jika memiliki prestasi akademik atau non-akademik.

Jalur Prestasi Akademik khusus untuk peserta dengan peringkat akademik 1 hingga 3 di tingkat kelas atau 1 hingga 10 di tingkat sekolah pada semester 1 dan 2 kelas 10 dan 11 secara berurutan. Sementara itu, Jalur Prestasi Non-Akademik ditujukan bagi peserta yang meraih juara 1 hingga 3 pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional, atau internasional, baik secara individu maupun kelompok.

Selain jalur prestasi, Poltek PU juga menyediakan jalur umum untuk seluruh lulusan SMA/SMK/MA tahun 2024, 2025, atau 2026 yang ingin mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pendaftaran jalur umum dibuka sejak 15 Januari hingga 15 Juni 2026, dan seluruh calon mahasiswa wajib mengikuti tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Poltek PU dirancang sebagai politeknik unggul dan bertaraf internasional yang fokus mencetak tenaga kerja terampil di sektor konstruksi.

Dengan penekanan 70 persen pada praktik dan 30 persen teori, lulusan Poltek PU diharapkan mampu melaksanakan dan mengawasi konstruksi bangunan air, gedung, jalan, dan jembatan, serta mengoperasikan peralatan dan teknologi konstruksi. Kampus ini juga menerapkan konsep Smart Green Campus untuk menghasilkan lulusan yang tangguh, unggul, dan berintegritas. Namun, perlu diingat bahwa lulusan Poltek PU tidak otomatis diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), meskipun kampus ini berada di bawah naungan Kementerian PUPR.

Poltek PU lebih berfokus pada lulusan yang siap kerja dengan keahlian teknis dan sertifikat kompetensi, serta menjalin kerja sama dengan industri untuk penyerapan kerja di sektor konstruksi.





Politeknik Pekerjaan Umum Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Tahun Akademik 2026/2027 Konstruksi

