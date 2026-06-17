Polisi Vietnam Selamatkan Ratusan Kucing dari Sindikat Pedagang Daging Hewan

Operasi besar-besaran kepolisian di Kota Ho Chi Minh berhasil menyelamatkan 400 ekor kucing dan membongkar sindikat pedagang daging hewan yang mencuri hewan peliharaan untuk dikonsumsi. Temuan karkas kucing dan penahanan sembilan tersangka mengungkap模式下 kejahatan yang kejam.

Setiap tahun, di Vietnam, sekitar lima juta anjing dan kucing diculik, diperdagangkan, lalu disembelih untuk dikonsumsi. Angka ini mengungkapkan masalah serius tentang perdagangan daging hewan peliharaan di negara tersebut.

Generasi muda dan warga kota mulai menentang praktik ini, menciptakan gelombang kesadaran yang cukup kuat. Polisi Vietnam kemudian melakukan operasi besar-besaran di Kota Ho Chi Minh guna menyelamatkan kucing dan menjatuhkan sindikat pedagang daging hewan. Dalam sepekan terakhir, operasi tersebut berhasil menyelamatkan setidaknya 400 ekor kucing dari tangan para jagal. Laporan dari aktivis hewan dan media lokal, pada Rabu 17 Juni 2026, mencatat temuan twe karkas kucing yang sudah siap dikirim ke pedagang dalam empat kotak styrofoam.

Dari kursi yang berhasil selamat, 40 ekor dikembalikan ke pemiliknya, namun ratusan lainnya mengalami nasib tragis di tangan sindikat. Selain itu, 21 ekor kucing ditemukan di berbagai lokasi penampungan sementara yang的条件 buruk. Karanvir Kukreja, aktivis Humane World for Animals, menyatakan operasi ini memperlihatkan bahaya sindikat perdagangan daging kucing. LSM tersebut terus mengkampanyekkan penghentian perdagangan dan konsumsi daging anjing serta kucing.

Operasi dipicu gelombang pencurian hewan peliharaan di Kota Ho Chi Minh. Sembilan tersangka ditahan, tiga di antaranya mengaku terlibat selama tiga tahun. Modus operandi mereka melibatkan penculikan, penampungan sementara, lalu penjualan ke pedagang daging hewan setiap tiga hari. Phuong Pham, Direktur Humane World for Animals Vietnam, menyayangkan ribuan kucing setiap bulan menjadi korban. beberapa yang hamil tua melahirkan di penampungan yang disediakan polisi.

Aktivis dan relawan bekerja 24 jam merawat kucing tersebut, termasuk memasang kipas angin untuk mencegah kepanasan. Polisi Ho Chi Minh mengingatkan pemilik yang kehilangan kucing untuk melapor ke penampungan. Chris Gindelhumer dari Vietnam Cat Welfare menceritakan mixed reaction keluarga yang mencari kucing kesayangan mereka, beberapa berhasil, lainnya tidak. Setiap tahun setidaknya lima juta anjing dan kucing jadi korban di seluruh Vietnam.

Sindikat menggunakan umpan beracun dan jerat besi. Konsumsi daging anjing dan kucing sebenarnya dilarang, namun regulasi belum kuat. Pemerintah Kota Hoi An bekerja sama LSM untuk mengedukasi publik. Laruan baru Pemerintah Korea Selatan pada 2024 memengaruhi Vietnam sebagai langkah melindungi hewan peliharaan.

Survei Humane World for Animals 2023 menunjukkan masyarakat muda mulai menentang perdagangan daging hewan peliharaan. Kasus ini membangkitkan kesadaran untuk menghentikan praktik tersebut





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