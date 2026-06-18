Polisi Vietnam Bongkar Jaringan Perdagangan Daging Kucing, Selamatkan 400 Ekor

Polisi Vietnam membongkar jaringan perdagangan daging kucing terbesar dalam beberapa tahun, menyelamatkan lebih dari 400 kucing hidup dan menangkap sembilan tersangka. Praktik ilegal ini juga marak di China dan Kamboja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Polisi Vietnam baru saja membongkar jaringan perdagangan daging kucing terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam operasi yang digelar di Kota Ho Chi Minh pada pekan lalu, aparat berhasil menyelamatkan lebih dari 400 kucing yang masih hidup dan menangkap sembilan orang yang diduga terlibat dalam sindikat pencurian hewan peliharaan .

Menurut laporan Associated Press (AP), sebagian besar kucing yang selamat telah dikembalikan kepada pemiliknya, namun beberapa di antaranya ditemukan dalam kondisi kritis dan akhirnya mati. Perdagangan daging kucing ilegal ini telah lama menjadi masalah di Vietnam, di mana daging kucing sering diolah menjadi sup atau semur. Meskipun secara hukum dilarang, konsumsi daging kucing masih dilakukan secara terbuka di beberapa daerah, terutama di restoran-restoran bawah tanah.

Permintaan yang tinggi mendorong para pencuri untuk menargetkan hewan peliharaan, bahkan dari negara tetangga seperti Thailand dan Laos. Kucing-kucing yang dicuri kemudian diselundupkan ke toko-toko daging khusus yang tersebar di berbagai kota besar di Vietnam. Selain Vietnam, China juga dikenal sebagai salah satu konsumen daging kucing dan anjing terbesar di dunia. Di China, daging kucing dan anjing dipercaya memiliki manfaat kesehatan, seperti meningkatkan metabolisme, menyejukkan tubuh saat musim panas, dan menghangatkan saat musim dingin.

Daging tersebut biasanya diolah menjadi sup, steak, atau digabungkan dengan sayuran dan nasi, lalu disajikan dengan berbagai bumbu dan topping. Setiap tahunnya, China diperkirakan mengonsumsi lebih dari empat juta kucing. Sementara itu, di Kamboja, organisasi non-profit Four Paws melaporkan bahwa lebih dari satu juta kucing dibantai setiap tahun untuk konsumsi manusia. Banyak dari kucing-kucing tersebut merupakan hewan peliharaan yang dicuri atau kucing liar yang ditangkap.

Praktik ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi para aktivis hak-hak hewan, yang menuntut penegakan hukum yang lebih ketat dan edukasi masyarakat tentang bahaya perdagangan ilegal serta risiko kesehatan dari mengonsumsi daging kucing. Pemerintah Vietnam dan negara-negara tetangga diharapkan dapat bekerja sama untuk memberantas sindikat perdagangan ini dan melindungi hewan peliharaan dari pencurian dan penyembelihan liar. Operasi terbaru di Ho Chi Minh ini menjadi langkah maju yang signifikan, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengakhiri praktik kejam ini.

Para pemilik hewan diimbau untuk lebih waspada dan melaporkan setiap kejadian pencurian kepada pihak berwajib, serta mendukung kampanye anti-perdagangan daging kucing dan anjing. Dengan kesadaran dan tindakan kolektif, diharapkan perdagangan gelap ini dapat diberantas secara bertahap, sehingga hewan-hewan dapat hidup bebas dari ancaman kekerasan dan kematian yang tidak perlu





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Perdagangan Daging Kucing Vietnam China Kamboja Hewan Peliharaan

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