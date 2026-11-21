Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrickus Maclarimboen memastikan penyelidikan kasus penikaman dua pengawal pribadi Wagub Papua Pegunungan Ones Pahabol masih berjalan intensif.

Polisi Resor Metro (Polresta) Jayapura Kota saat ini sedang menjalankan proses penyelidikan mendalam terkait peristiwa pengeroyokan dan penikaman yang menimpa dua anggota pengawal pribadi atau walpri milik Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol. Insiden kekerasan fisik yang melibatkan kedua korban tersebut secara resmi dilaporkan terjadi pada Jumat malam tanggal 20 November dalam konteks pemeriksaan bukti dan kesaksian di lapangan.

Proses Investigasi Kepolisian Terkini

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrickus Maclarimboen secara tegas mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait kasus penikaman yang menyebabkan dua anggota walpri Wagub Papua Pegunungan terluka serius masih berada dalam tahap pendalaman bukti. Kombes Fredrickus Maclarimboen menyatakan hal tersebut secara eksplisit saat memberikan keterangan pers di Jayapura pada Sabtu, 21 November 2026, untuk memberikan kepastian publik mengenai progres hukum yang sedang dijalani. Langkah investigasi ini menjadi prioritas utama bagi Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota untuk mengungkap seluruh kronologi kejadian secara utuh dan transparan.

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Pihak kepolisian terus meminta keterangan lengkap dari sejumlah saksi kunci yang juga merupakan bagian dari tim pengawal pribadi Wagub Papua Pegunungan Ones Pahabol. Pernyataan Kombes Fredrickus Maclarimboen ini menekankan bahwa sumber informasi utama berasal dari laporan internal tim pengawal yang selamat dari insiden tersebut. Proses pengambilan kesaksian ini sangat krusial untuk membangun peta kejadian yang akurat dan menghindari miskomendasi dalam analisis bukti fisik maupun digital yang telah diamankan.

Kronologi Insiden di Entrop Jayapura Selatan

Dari laporan resmi yang dihimpun oleh pihak kepolisian, kronologi awal peristiwa ini bermula ketika Wagub Papua Pegunungan Ones Pahabol sedang menghadiri kegiatan keagamaan di Gereja GIDI Eden Sian Soor yang berlokasi di Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Lokasi kejadian ini menjadi titik nol penyelidikan karena para pelaku terlihat melakukan pemantauan dan persiapan pengeroyokan tepat di area sekitar gereja tempat kegiatan berlangsung. Kehadiran rombongan resmi dalam acara keagamaan tersebut memicu perhatian kelompok tidak bertanggung jawab yang kemudian menyusun skenario pencegatan.

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Para pelaku diduga melakukan pencegatan terhadap rombongan Wagub Papua Pegunungan Ones Pahabol saat kendaraan resmi hendak meninggalkan kawasan gereja setelah acara selesai. Tindakan sembrono ini dilakukan di jalan raya dengan niat untuk memojokkan dan mengeksploitasi momen ketika para pengawal sedang dalam kondisi transit atau perjalanan. Aksi pencegahan ini merupakan titik awal eskalasi ketegangan yang kemudian berujung pada konflik fisik langsung antara para pelaku dan anggota pengamanan yang bertugas.

Pemicu Konflik dan Eskalasi Kekerasan

Pemicu utama terjadinya keributan dan pengeroyokan adalah insiden pembayaran yang dilakukan oleh rombongan Wagub Papua Pegunungan Ones Pahabol kepada para pelaku pencegatan. Awalnya, para pelaku memberikan uang sebagai upaya untuk meredakan situasi dan membiarkan rombongan terus berjalan tanpa hambatan fisik yang lebih lanjut. Tindakan ini dilakukan oleh pihak pengawal sebagai strategi untuk menjaga keselamatan pimpinan dan memastikan kelancaran perjalanan pulang dari lokasi kegiatan keagamaan.

Konflik kemudian memanas ketika uang yang diberikan oleh para pengawal pribadi diduga dianggap kurang memadai oleh para pelaku pencegatan. Ketidakpuasan terhadap nominal pembayaran ini memicu amarah dan eskalasi kekerasan yang tak terduga, di mana para pelaku berubah dari sekadar pencegat menjadi penyerang fisik. Kondisi ini memperburuk situasi secara drastis dan memicu reaksi defensif dari para pengawal yang berusaha melindungi Wagub Papua Pegunungan Ones Pahabol dari ancaman langsung.

Target Serangan Terhadap Pengawal Pribadi

Setelah terjadi perdebatan terkait nominal uang, para pelaku kemudian melancarkan serangan fisik langsung terhadap para walpri yang berada di belakang Wagub Papua Pegunungan Ones Pahabol. Serangan ini terfokus pada anggota pengamanan yang berada di posisi belakang barisan, sehingga mereka menjadi sasaran utama pengeroyokan dan penikaman. Kedua korban yang dikenali dengan inisial AGM berusia 43 tahun dan MGJM berusia 23 tahun merupakan staf pengawal yang bertugas menjaga keamanan formasi belakang.

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Para pelaku melakukan penikaman dan pengeroyokan dengan intensitas tinggi sehingga menyebabkan kedua korban walpri mengalami luka-luka yang membutuhkan penanganan medis segera. Insiden ini tidak hanya mengakibatkan cedera fisik pada para pengawal, tetapi juga mengganggu keamanan umum di wilayah Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan untuk menangkap seluruh pelaku dan memberikan keadilan kepada korban serta keluarganya.

Dampak Sosial dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kasus kekerasan ini berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas di Papua Pegunungan dan Jayapura, mengingat korban merupakan bagian dari tim pengamanan pejabat tinggi daerah. Kepulangan Kombes Fredrickus Maclarimboen yang menyatakan penyelidikan masih didalami memberikan sinyal positif bahwa aparat penegak hukum tidak akan lengah terhadap tindak pidana kekerasan terhadap petugas keamanan. Proses hukum akan terus dijalankan sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang diancam hukuman penjara.

Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Polresta Jayapura Kota adalah menjerat seluruh pelaku yang terlibat dalam jaringan pencegatan dan penyerangan tersebut. Investigasi lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada komplotan lain yang berada di balik peristiwa ini. Warga dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada pihak kepolisian guna mempercepat proses penangkapan tersangka dan pemulihan keamanan di kawasan Entrop serta sekitarnya.